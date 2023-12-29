Adnan Oktar'a benzetildi! Fantezi evi Fergio House'un lideri bakın kim çıktı! Meğer ünlü iş insanı... “Fergio House” isimli hesap üzerinden +18 içerikli videolar paylaşan ve düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan isim, ünlü iş insanı çıktı.

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Türkiye'de operasyonlar tam gaz devam ediyor...

İçişleri Bakanlığı, suç işleyenlere ilişkin tüm gücünü seferber ediyor.

Dilan Polat furyası ile başlayan fenomenlerin akabinde suç çeteleri de çökertiliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonunda 'Fergio House' adlı sosyal medya hesabından videolar paylaşan 19 kişinin 'müstehcenlik' gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Fergio House çetesi “halkın milli ve manevi değerlerini aşağılamak ve huzurunu kaçırmak" suçundan yakalandı.

Bu grubun üyeleri genç kadın ve erkeklerden oluşuyor.

Başta Büyükçekmece olmak üzere “malikâne” dedikleri evlerde bir araya geliyor ve özel partiler düzenliyorlar.

"Fergio Bey"

Ciddi bir takipçi kitlesine oluşan Fergio House'un lider "Fergio Bey" olarak tanınıyor.

Sesini dijital olarak değiştiren yüzü maskeli grup lideri, ‘proje’ diye bahsettiği faaliyetleri hakkında şunları söylüyor:

“Gerçek kimliğimle bilinirsem, burada yarattığım gizemli dünya atmosferini zedelemekten çekiniyorum.

Mimar çıktı

Swinger partileri düzenleyen ve Onlyfans içerikleri üreten çetenin lideri Fergio Bey, aslında Ferhat Günay isimli bir iş insanı çıktı.

Bilgi Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan mimarlık şirketini kuran Günay, birçok proje gerçekleştirdiği görülüyor.

İHA'nın haberine göre, Fergio Bey olarak bilinen Ferhat Günay, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde başarılı olan 500 öğrenciye yılbaşı hediyesi olarak bot ve mont dağıttığı haberiyle gündeme gelmiştir.