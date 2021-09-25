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    Adriana Lima iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Dün gece hakkında...

    Yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan Brezilyalı model Adriana Lima, iç çamaşırıyla objektif karşısında poz verdi. 40 yaşındaki Lima'nın o pozları, sosyal medyayı adeta yaktı geçti.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2021 - 17:55
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    Adriana Lima iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Dün gece hakkında...

    Victoria's Secret'in ünlü modeli Adriana Lima, 2017 yılında düzenlenen yılbaşı gecesi özel defilesinde podyumda son kez yürüdükten sonra emekliye ayrıldığını duyurmuştu.

    Podyumlara veda ettikten sonra vaktinin büyük bir kısmını kızlarıyla geçiren Lima, günlük hayatından kesitleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Instagram'da 13 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü Brezilyalı model, dört yıl önce podyumlardan emekli olmasına rağmen sık sık magazin gündemine geliyor.

    İÇ ÇAMAŞIRIYLA POZ VERDİ

    Geçtiğimiz yıllarda Metin Hara ve Emir Uyar ile yaşadığı aşklarla uzun süre konuşulan Lima, önceki gün olay yaratan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    Şimdilerde yapımcı Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açan 40 yaşındaki model, iç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçti.

    Adriana Lima iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Dün gece hakkında... #1

    ''DÜN GECE HAKKINDA...''

    Brezilyalı eski top model, paylaşımının altına, ''Dün gece hakkında...'' notunu düştü. Lima'nın sosyal medyayı sallayan paylaşımları, 500 bin beğeni ve binlerce yorum aldı.

    Adriana Lima iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Dün gece hakkında... #2

    Adriana Lima iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Dün gece hakkında... #3

    Adriana Lima iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Dün gece hakkında... #4

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