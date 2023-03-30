Adriana Lima'nın ilk göz ağrısı büyüdü, annesine yetişti! Güzelliğinin tarifi yok... Dünyaca ünlü Victoria's Secret mankeni Adriana Lima'nın, basketbolcu Jaric ile 2009- 2016 arasında yaptığı evlilikten dünyaya gelen ilk göz ağrısı Valentina, büyüdü. Valentina'nın güzelliği, annesini aratmadı.

Güzelliğiyle dünyaya nam salan Brezilyalı manken Adriana Lima, Victoria's Secret meleği olarak defilelerde yer aldı.

Victoria’s Secret'in “en uzun süre çalışan modeli” olan Lima, 2018 yılında emekliye ayrıldı.

En çok kazanan modeller arasına giren Lima, birçok reklam projesinde de oynadı.

Türkiye'de de büyük bir ilgi gören ünlü model, Ocak 2009 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Var Mısın Yok Musun adlı programa katıldı ve yarışmadan kazandığı 75 bin Türk lirasını kanserli çocuklara bağışladı.

Şimdilerde oğlunu kucağına alan 41 yaşındaki Adriana Lima, 3 çocuk annesi.

Adriana Lima'nın ilk göz ağrısı büyük kızı ise magazinin ilgi odağı olmuş durumda.

Adriana'nın kızı Valentina

Adriana Lima'nın, basketbolcu Marko Jaric ile 2009- 2016 arasında yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Valentina, 13 oldu.

Annesine yetişen boyuyla herkesin dikkatini çeken Valentina Jaric, güzelliğiyle annesini geride bırakmaya hazırlanıyor.

Kameraların tek bir poz için yarışa girdiği Adriana Lima ve kızı Valentina, anne-kız olarak herkesi büyülüyor.