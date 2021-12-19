Adriana Lima'nın Türkiye şubesiydi! Survivor yıldızı Fatmagül Fakı'nın son haline bakın

Survivor yarışmasına katıldıktan sonra yıldızı parlayan Fatmagül Fakı, güzelliği ile dikkati çekmişti. Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan ve evlenen Fakı, Adrian Lima'ya benzetiliyordu.

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katılan Fatmagül Fakı, güzelliğiyle kısa süre içerisinde gündem olmuştu.

Güzelliği ile dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya benzetilen Fakı, uzun bir süredir herhangi bir projenin içinde yer almadı.

Yarışmadan sonra sunuculuk yapan ve birçok programa katılan Fakı, 2019 yılında dünyaevine girdi.

Uzun süredir aşk yaşadığı Kerem Lafçı ile evlenen ve ekranlardan kopan Fakı, son hali ile görenleri bir hayli şaşırttı.

FATMAGÜL FAKI'NIN SON HALİ

1990 Konya doğumlu Fatmagül Fakı, evliliğinin tadını çıkarıyor. Adriana Lima'ya olan benzerliği ile herkesi şaşırtan ve ilgi çeken Fakı, sosyal medya paylaşımlarına ise ara vermiyor.

Hayranları ile sosyal medya üzerinden buluşan Fakı, Güneşin Kızları dizisinde Didem rolüne hayat vermişti.

Bir dönem magazin sunuculuğu yapan Fakı, son zamanlardaki değişimi ile hayranlarının dikkatini çekiyor.