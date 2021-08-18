Dünyanın konuştuğu Afgan gazeteci Nazira Karimi, ülkesindeki Taliban rejimine değinerek "Keşke burada Atatürk'ü daha çok dinleseydi liderlerimiz. Dinleselerdi ülkem şu an bu pozisyonda olmazdı." dedi.

Pentagon'da dün gerçekleştirilen basın toplantısında, Afgan gazeteci Nazira Karimi, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'e "Benim Cumhurbaşkanım nerede" diye soru sormuş ve toplantıya sözleriyle damga vurmuştu.

AFGAN GAZETECİ TALİBAN REJİMİNİ ANLATTI

Dünyanın konuştuğu Afgan gazeteci Nazira Karimi, ülkesinde yaşanılan Taliban rejimi hakkında CNN Türk canlı yayınında Göksu Öngören Özgür'e konuştu.

"Ben Kabil'de doğdum, Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlıyorum." diyen Karimi, sözlerini şöyle sürdürdü:

Afgan gazeteci Nazira Karimi: Keşke Atatürk'ü dinleseydi liderlerimiz VİDEO

<br />

"KEŞKE ATATÜRK'Ü DAHA ÇOK DİNLESEYDİ LİDERLERİMİZ"

"Ve tarihimi de biliyorum. O zaman Afganistan ile Türkiye'nin çok yakın dostluğu olduğunu biliyorum. Ama çok üzgünüm, çok kötü hissediyorum. Keşke burada Atatürk'ü daha çok dinleseydi liderlerimiz. Ve eğer dinleselerdi ülkem şu an bu pozisyonda olmazdı. Evet ben genç bir gazeteciydim ve iyi bir ailede yetiştim, iyi vakitler geçirdim, ünlü bir gazeteci oldum genç yaşıma rağmen ama kaçmak zorunda kaldım.

"NE YAZIK Kİ 20 YLDIR HERGÜN ACI ÇEKİYORUM, HİÇ BARIŞ GÖRMEDİK"

Ne yazık ki 20 yıldır hergün acı çekiyorum, hiç barış görmedik. Barışı rüyalarımda görüyorum, hepimizin hayali barışa ulaşmak. Umarım birgün gerçekten barışı elde edebiliriz. Ben de ülkeme dönmek istiyorum. Ülkemi çok özlüyorum. "