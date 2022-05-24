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    Afganistan'da erkek sunuculardan kadın meslektaşlarına maskeli destek

    Afganistan'da bazı erkek sunucular, kadın meslektaşlarına destek için yayına maskeyle çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 13:09
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    Afganistan'da erkek sunuculardan kadın meslektaşlarına maskeli destek

    Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, geçen haftalarda evden çıkan kadınların burka giyinmesini zorunlu kılmıştı.

    Taliban, kadınlar üzerindeki baskılarını giderek artırırken, haber sunucularına peçe zorunluluğu da tepki çekti.

    "Yüzünü özgür bırak"

    İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün aktardığı habere göre, sosyal medyada “Yüzünü Özgür Bırak” kampanyasıyla Taliban’a tepki gösterildi.

    Kadın meslektaşlarına destek çıktılar

    Bazı televizyon kanallarında erkek sunucular, kadın meslektaşlarına destek için maskeyle yayına çıktı.

    Radikal İslamcı grup, kız çocuklarının eğitimine erişimini de kısıtladı.

    Afganistan da erkek sunuculardan kadın meslektaşlarına maskeli destek #1

    Afganistan da erkek sunuculardan kadın meslektaşlarına maskeli destek #2

    Afganistan da erkek sunuculardan kadın meslektaşlarına maskeli destek #3


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