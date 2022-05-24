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- Afganistan'da erkek sunuculardan kadın meslektaşlarına maskeli destek
Afganistan'da erkek sunuculardan kadın meslektaşlarına maskeli destek
Afganistan'da bazı erkek sunucular, kadın meslektaşlarına destek için yayına maskeyle çıktı.
- Haber Merkezi
- 24.05.2022 - 12:56
- Güncelleme : 24.05.2022 - 13:09
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, geçen haftalarda evden çıkan kadınların burka giyinmesini zorunlu kılmıştı.
Taliban, kadınlar üzerindeki baskılarını giderek artırırken, haber sunucularına peçe zorunluluğu da tepki çekti.
"Yüzünü özgür bırak"
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün aktardığı habere göre, sosyal medyada “Yüzünü Özgür Bırak” kampanyasıyla Taliban’a tepki gösterildi.
Kadın meslektaşlarına destek çıktılar
Bazı televizyon kanallarında erkek sunucular, kadın meslektaşlarına destek için maskeyle yayına çıktı.
Radikal İslamcı grup, kız çocuklarının eğitimine erişimini de kısıtladı.