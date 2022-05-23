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    Afganistan'da kadın spikerler ekrana burkayla çıktı

    Afganistan'ın önde gelen televizyon kanallarında kadın haber spikerleri, Taliban'ın talimatı doğrultusunda ekrana yüzleri örtülü bir şekilde çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 11:13
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    Afganistan'da kadın spikerler ekrana burkayla çıktı

    Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, geçtiğimiz günlerde kadınlara "Burkasız sokağa çıkmayın" emri vermişti.

    Yeni bir karar alan Taliban, bu kez Afgan kadın sunuculardan yayın sırasında yüzlerini kapatmalarını talep etti.

    Ekrana yüzlerini kapatarak çıktılar

    Taliban'ın bu kararının ardından televizyon karşısına çıkan kadın gazeteciler ve sunucular, yüzlerini kapatarak burka ile haber sundu.

    Öte yandan Ahlak Bakanlığı Sözcüsü Akif Mahajar, geçen hafta yaptığı bir açıklamada burka kararının bir tavsiye niteliğinde olduğunu söyleyerek, burka kullanmayan kadınlara son gün olarak 21 Mayıs’ı göstermişti.

    Afganistan da kadın spikerler ekrana burkayla çıktı #1

    Taliban kadınlardan birçok hakkı geri aldı

    Bununla birlikte yönetimi ele geçiren Taliban, dünyaya “Biz eski Taliban” değiliz diyerek kadın haklarını sınırlamayacaklarını söylemişti.

    Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinden önce kadınlar birçok hakka sahipti fakat Taliban yönetiminde bu haklar kadınlardan geri alındı.

    Afganistan da kadın spikerler ekrana burkayla çıktı #2

    Afganistan da kadın spikerler ekrana burkayla çıktı #3


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