Afra Saraçoğlu bornuzlu paylaşımıyla dumur etti! Sevgilisinden yorum gecikmedi

Yalı Çapkını dizisinde dikkatleri üzerine çeken Afra Saraçoğlu, bornozlu paylaşımı ile akılları baştan aldı. Saraçoğlu'nun paylaşımına sevgilisi Mert Yazıcıoğlu kayıtsız kalamadı.

2 Aralık 1997'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gelen Afra Saraçoğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde okurken İkini Şans filminde yer aldı.

Annesinin Özcan Deniz'e ulaşması sonucu bu filmde yer alan Afra Saraçoğlu, oyunculuğa da ilk adımını böylece atmış oldu.

Bunun akabinde Tolga Sarıtaş ile birlikte Kötü Çocuk filminde yer alan Saraçoğlu, 2017-2018 yılları arasında Fazilet Hanım ve Kızları'nda boy gösterdi.

Bu dizi Afra Saraçoğlu'nun tanınmasında büyük bir role sahip olurken, Yeşilçam’da Çağatay Ulusoy ile birlikte yer aldı.

Nurgül Yeşilçay ile birlikte Bir Barda Bir Gece adlı tiyatro oyununda da yer alan Afra Saraçoğlu, şimdilerde Yalı Çapkını'nda boy gösteriyor.

Yalı Çapkını dizisi ile yeniden popülarite kazanan ve sosyal medyalarda konuşulan Saraçoğlu, birbirinden güzel paylaşımlarıyla da göz dolduruyor.

Son olarak paylaştığı bornozlu pozu ile yorum yağmuruna tutulan Saraçoğlu, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun da beğenisini kazandı.

2018 yılından bu yana İyi Oyun filminde başrolü paylaştığı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile birlikte olan oyuncu, mutluluğunu hayranlarıyla paylaşmayı ise ihmal etmiyor.

Afra Saraçoğlu'nun güzelliği

Yalı Çapkını'nda 'Seyran' karakterine hayat veren güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, bornozlu pozuyla takipçilerini büyüledi. Afra Saraçoğlu'nun cesur pozunu, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu yorumsuz bırakmadı. Mert Yazıcıoğlu, güzel oyuncunun paylaşımına alev emojisi attı.

Mert Yazıcıoğlu dışında da Saraçoğlu'nun hem Türk hem de yabancı binlerce hayranı, poza yorum yağdırdı.

Siyah - beyaz paylaştığı pozuna dil çıkarma emojisi koyan Afra Saraçoğlu, 5.5 Milyon takipçisi ile de geniş bir kitleye sahip.

Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile iyi bir uyum sergileyen Afra Saraçoğlu, reyting rekorları kıran dizisi için hayranlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.