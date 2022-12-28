Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, özel bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Yalı Çapkını ile yıldızı parlayan oyuncu, çekimler sırasında birbirinden cesur pozlar verdi.

2 Aralık 1997 yılında Balıkesir'in Erdemit ilçesinde dünyaya gelen Afra Saraçoğlu, Selânik ve Girit kökenli bir aileye mensup.

İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamlayan güzel isim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu.

Bu bölümü okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa adım atan Saraçoğlu, Kötü Çocuk filminde de Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştı.

2017-2018 yılları arasında yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde büyük bir çıkış yakalayan Afra, 2018 yılından bu yana İyi Oyun filminde başrolü paylaştığı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyor.

İlişkisi ile sık sık gündeme gelen Saraçoğlu, şu sıralar Yalı Çapkını dizisinde Seyran'a hayat veriyor.

Yalı Çapkını dizisi ile reyting rekorları kıran ve yeniden yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, başrolü Mert Ramazan Demir ile paylaşıyor.

Gerçek hayatta da arkadaş olan ikili, özel bir derginin çekimleri için kamera karşısına geçti. Saraçoğlu burada, birbirinden özel pozlar verdi.

Afra'dan süper pozlar!

Başrolü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, sütyensiz tarzıyla ilgi odağı oldu.

Işıltılı bir ceket tercih eden Afra Saraçoğlu, içine hiçbir şey giymedi. Saraçoğlu, bir sonraki pozunda ise siyah spor sütyeniyle kamera karşısına geçti. Afra Saraçoğlu, partneri Mert Ramazan Demir ile samimi pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.