Afra Saraçoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Rol aldığı projeler neler?

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.Afra Saraçoğlu'nun merak edilenleri ve oyunculuk kariyeri burada..

Afra Saraçoğlu sık sık magazin gündeminde kendisine yer buluyor.Ünlü oyuncu özel hayatı ve paylaşımlarıyla sosyal medyada isminden söz ettiriyor.

Twitter gündeminde olan Afra Saraçoğlu'nun hayatı ve kariyeri büyük merak konusu oldu.Ünlü oyuncu hakkında merak edilenleri öğrenmek isteyenler konuyla ilgili araştırma yapıyor.Peki kimdir Afra Saraçoğlu? İşte cevabı..

Afra Saraçoğlu kimdir?

Afra Saraçoğlu 2 Aralık 1997 yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi.İlköğretim ve ortaöğretimini eğitimlerini Antalya'da tamamladıktan sonra üniversite için Eskişehir'e geldi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazanarak üniversite hayatına başlayan Afra Saraçoğlu 2016 yılında ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Afra Saraçoğlu 'İkinci Şans' isimli filmde rol alarak oyunculuk kariyerine başladı.Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz'in başrol olduğu filmde Nurgül Yeşilçay'ın kızı rolünü oynadı.

Ünlü oyuncu ilk başrol deneyimini 'Kötü Çocuk' isimli filmde Tolgahan Sayışman ile yaşamıştır.2017'de Fazilet Hanım ve Kızları isimli dizide 50 bölüm rol aldı.

Afra Saraçoğlu daha sonra 'İyi Oyun', 'Aşk Bu Mu', 'Kardeş Çocukları' ve 'Öğretmen' gibi projelerde yer alarak kariyerini sürdürüyor.