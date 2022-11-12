Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteri ile akıllara kazınan Afra Saraoğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı yeni kareler ile hayranlarının aklını başından aldı.

2 Aralık 1997 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Afra Saraçoğlu, ilköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nü kazanan Saraçoğlu, annesi sayesinde ünlü oldu.

Annesinin Özcan Deniz'e mesaj atması sonrası İkinci Şans filminde yer alan Saraçoğlu, güzelliği ve oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekti.

Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaşan Afra Saraçoğlu, Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde yer alarak popülaritesini ikiye katladı.

2021 yılında ise Çağan Irmak’ın yönetmenliğini üstlendiği Yeşilçam’da Çağatay Ulusoy ile birlikte yer alan Saraçoğlu, şimdilerde Yalı Çapkını'nda boy gösteriyor.

Mert Ramazan Demir ile birlikte Yalı Çapkını'nda yer alan ve herkesin severek izlediği Seyran karakterine hayat veren Saraçoğlu, sosyal medyayı da salladı.

Siyah deri bir elbisesi ile poz veren güzel ve başarılı isim, sosyal medya üzerinden övgü dolu yorumlar aldı.

Afra büyüledi

Mert Yazıcıoğlu ile dolu dizgin yaşadığı aşkı ve kariyeri sayesinde dikkatleri üzerine çeken Afra Saraoğlu, genç neslin güzel ve yetenekleri isimlerinden birisi..

Herkesin beğendiği güzel isim, aynı zamanda koyu bir Fenerbahçe taraftarı..

Fenerbahçe formalarının tanıtımında yer alan ve uzun süre sosyal medyadan konuşulan Saraçoğlu, şimdide siyah mini bir elbise ile kamera karşısına geçti.

Afra Saraçoğlu'nun paylaşımına Çağlar Ertuğrul, Beril Pozam, Alina Boz, Cemal Canseven, Danla Bilic ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimler beğeni yağdırdı.

5 milyondan fazla takipçisi olan Saraçoğlu'na diziye ithafen "Antep fıstığı" yorumları geldi.

Bazıları ise "Mermiler seksin. Bu alemde teksin" demeden geçemedi.