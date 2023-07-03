Afra Saraçoğlu’na büstiyeri küçük geldi! Cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı "Yıkılıyorsun Afra" İtalya tatilinden karelerini paylaşan Afra Saraçoğlu, cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor. Bu kez kendisine küçük gelen mavi büstiyeriyle kamera karşısına geçti. Yer yerinden oynadı.

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan Afra Saraçoğlu, pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde dizideki partneri Mert Ramazan Demir’le görüntüleri ortaya çıkan güzel oyuncu şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Annesiyle birlikte çıktığı İtalya tatilinden karelerini paylaşmayı ihmal etmiyor. Bu kez verdiği pozla gündeme geldi. Büstiyeri küçük geldi Mavi bir büstiyerle kamera karşısına geçen Afra Saraçoğlu, verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Beğeni ve yorum yağmuruna tutulan pozlarda ünlü oyuncunun büstiyerinin küçük gelmesi ve göğüs dekoltesinin ortaya çıkması dikkat çekti. Her paylaşımıyla oldukça konuşulan Afra Saraçoğlu’nun iddialı pozları takipçilerini heyecanlandırdı. Ünlü oyuncunun bu pozlarına rol arkadaşı Beril Pozam kayıtsız kalamadı. Paylaşıma "Yansın" notunu alev emojisiyle bıraktı.