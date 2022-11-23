Ağır yaralanmıştı! Doktoru Sergen Deveci'nin durumunu açıkladı! 8 saat süren ameliyat..

Sergen Deveci'nin sağlık durumu doktoru tarafından açıklandı. Geçtiğimiz gün feci bir trafik kazası geçiren Sergen Deveci ameliyat oldu..

Tiyatro oyunundan dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR’a çarpması nedeniyle yaşanan kazada ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveci'nin son durumu merak ediliyor.

Ambulans uçak ile İstanbul’daki özel bir hastaneye getirilen Sergen Deveci’nin son durumunu doktoru açıkladı.

Sergen Deveci'nin boyun ve omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edileceği açıklanmıştı.

Ameliyat oldu

Sergen Deveci'nin doktoru olan Uzm. Dr. Özgür Şamilgil yaptığı açıklamada "Her omurga kırığının yeri ve boyutları birbirinden farklıdır. Arkadaşımızın başka hastalıklarının olmaması ve yaşının genç olması gibi özellikler bu ameliyat açısından daha düşük risk kılıyor" ifadelerini kullandı. Şamilgil ayrıca "Şu anki bulgular bu ameliyatı olması gerektiğine, olmadığı takdirde hasar oluşabileceğini gösteriyor" dedi.

Bu açıklamaların ardından oyuncu Sergen Deveci ameliyat oldu. Ünlü oyuncunun, geçirdiği operasyonun yorucu olması nedeniyle önlem amaçlı yoğun bakımda uyutulduğu öğrenildi. Sergen Deveci'nin doktorları operasyonun sekiz saat sürdüğünü açıkladı.

Sergen Deveci’ni ameliyatının istenilen sonucu vermesi halinde, bir hafta içinde taburcu edilebileceği açıklandı.