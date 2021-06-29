Ağlak Arif filmi ne zaman, nerede çekildi? Ağlak Arif filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Ağlak Arif filmi ne zaman, nerede çekildi? Ağlak Arif filmi konusu ve oyuncu kadrosu

2019 yılı çıkışlı komedi türündeki Ağlak Arif filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Peki Ağlak Arif filmi nerede çekildi? İşte Ağlak Arif filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

Başrollerinde Celil Nalçakan, Hande Katipoğlu, Wilma Elles ve Paşhan Yılmazel gibi isimlerin yer aldığı Ağlak Arif filmi, bu akşam saat 22.30'da Fox TV ekranlarında film severlerle buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu komedi türündeki Ağlak Arif filmi, zengin bir iş insanı olan Arif’in ikinci karısının kendisini terk etmesi ile başlıyor.

Peki Ağlak Arif filmi nerede çekildi? İşte Ağlak Arif filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilen Ağlak Arif filminde, zengin bir iş insanı olan Arif, ikinci karısının kendisini terketmesinden korktuğu için küçük bir yalan söyler.

Ancak söylediği bu yalan Arif’in başına türlü belalar açar. Arif, ne eskisini ne yenisini memnun edemez, yalanlarına başkalarını da katınca işler sarpa sarar.

AĞLAK ARİF FİLMİ OYUNCULARI