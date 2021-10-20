Evlenmek istediği Rus kadın için annesinin rızasını almak isteyen Ağrılı Fırat, annesini ikna edemedi. Genç adamın annesi, 'Türkiye'de kız mı yok' diyerek sitem etti.

Seda Sayan'ın sunduğu Sabahların Sultanı programına Ağrılı Fırat ve Rus sevgilisi Mira katıldı.

Ağrılı Fırat, annesinin rızasını alamaması nedeniyle programa katıldığını belirtirken, Rus Mira da annenin rızasını almak üzere canlı yayına çıktı.

Programa canlı yayında telefon bağlantısıyla Ağrı'dan katılan anne, oğlunun Rus biriyle evlenmesini istemediğinin altını çizdi.

"SENDEN BANA GELİN OLMAZ"

Annenin gelin adayına, "Mira, senden bana gelin olmaz." demesinin ardından genç kız, "Yeter sıkıldım kaç aydır aynı şey." diyerek stüdyoyu terk etmesine rağmen oğlu, rıza alabilmek için kadını ikna etme çabasını sürdürdü.

Annesine sinirlenen Ağrılı Fırat, "Benim için evlenmek mesele değil, istesem şimdi gider evlenirim. Benim için rızan olması önemli." diye sitem etti.

Ağrılı Fırat'ın annesi Rus gelin istemiyor: Türkiye'de kız mı yok VİDEO



"TÜRKİYE'DE KIZ MI KALMAMIŞ"

Helal süt emmiş gelin istediğini belirten Fırat'ın annesi, "Ben onu İstanbul'a gönderdim gittim bir tane Rus kadın mı al gel dedim. Türkiye'de kız mı kalmamış?" ifadelerini kullandı.

Mira'nın annesi ve Fırat'ın annesi arasında geçen 'saygı' konuşmaları üstüne Fırat, annesine "Buradaki herkesin gösterdiği saygıyı, sen göstermiyorsun anne." dedi.