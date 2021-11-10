Ağzınız açık kalacak! İşte Hakan Ural'ın hayatına dair bilinmeyenler

Son zamanlarda adı sık sık anılan Hakan Ural'la ilgili bilmediğimiz neler varmış neler... Birçok kişinin "Sibel Can'ın eski kocası" olarak bildiği Hakan Ural, aslında bundan daha fazlası.

Hakan Ural, şimdilerde Nur Tuğba Algül ile birlikte hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Neler Oluyor Hayatta'' programının sunuculuğunu üstleniyor.

Açıklamalarıyla magazin dünyasının önemli figürleri arasında yer alan ünlü sunucu Hakan Ural, birkaç gündür sağlık problemleri nedeniyle programda yer almıyor.

Sevenleri, Hakan Ural'dan gelecek iyi haberleri beklerken hayatına dair araştırma yapmayı da ihmal etmiyor.

Biz de bu noktada, Hakan Ural'ın yaşamından bilinmeyen kesitleri huzurlarınıza getirdik. Araştırınca gördük ki hepimizin "Sibel Can'ın eski kocası" olarak tanıdığı Hakan Ural, aslında bundan daha fazlasıymış...

BABASI ÜNLÜ ŞARKICI SELÇUK URAL

Her şeyden önce Hakan Ural'ın babasının çok ünlü bir şarkıcı olduğundan bahsetmek gerek. ''Z kuşağı'' olarak adlandırılan yeni nesil bilmese de Selçuk Ural, bir dönemin özellikle kadınlar tarafından beğenilen yıldızlarındandı.

Annesi Ceyhan Cem'den pek bahsedilmez ama Türkiye'nin en güzel sinema oyuncularından biridir.

BABASI TARAFINDAN KABUL GÖRMEDİ

Ancak ne Selçuk Ural'ın ne de Ceyhan Cem'in oğlu olduğu bilinir. Taa ki Hakan Ural 17 yaşına gelene kadar... Çünkü Selçuk Ural ve Ceyhan Cem, uzun süre birlikte olmuş ancak birlikteliklerini resmiyete dökmemiştir.

Ceyhan Cem'in iddiasına göre Selçuk Ural, kendisinden bir çocuğu olmasını ve evlenmek istediğini söylemiştir. Selçuk Ural'ın ise o sırada modacı Canan Yaka ile evliliğe giden bir ilişkisi vardır.

17 YAŞINDA BAĞRINA BASTI

Canan Yaka ile evlenen Selçuk Ural'ın bu evliliğinden Aslı adında bir kızı olur. Ceyhan Cem'in ısrarlarına rağmen oğlu Hakan'ı ise asla kabul etmez.

Sonunda baskılara dayanamayan Selçuk Ural, Aslı'nın da dünyaya gelmesiyle birlikte Hakan Ural'ı evlat olarak bağrına basar.

MODELLİKTEN OYUNCULUĞA GEÇİŞ

Babası, Hakan'ı 17 yaşındayken kabul eder ve baba oğul bu andan itibaren hiç ayrılmamaya başlar. Hakan, annesinin güzelliği ve babasının yakışıklığı sebebiyle önce modellikle başlar kariyerine.

Daha sonra başrolünü Banu Alkan'la paylaştığı ilk filmi Mavi Yolculuk'la sinema dünyasına adım atar. Böylece Türk filmlerinin aranan yakışıklı jönleri arasına girer.

SİBEL CAN'LA GİZLİCE EVLENDİ

Kendisi 20, sevdiği kız ise 18 yaşındayken Zerrin Özer'in evinde gizlice evlenirler. O dönemde Türkiye'nin en güzel kadını olarak kabul edilen Sibel Can ile Hakan Ural'ın 11 yıl süren evliliği böyle başlar.

Aradan zaman geçtikçe Hakan, Sibel'e paraya ihtiyaçları olmadığını bu nedenle çalışmak yerine evde çocuklarına bakmasını söyler. Ancak Sibel durmaz ve çalışmaya devam eder.

İHANET Mİ BİTİRDİ, ŞİDDET Mİ?

Evliliğin bitme sebeplerini, ''Söz dinlemediği için dayak faslı başladı maalesef.'' şeklinde yıllar sonra bir röportajda anlatır.

90'lı yılların sonunda Sibel Can'ın dizideki rol arkadaşı Karahan Çantay'la yasak aşk yaşadığı yönünde iddialar çıkınca karı koca bir basın toplantısı düzenleyip açıklama yaparlar.

Hakan Ural, her ne kadar iddiaların gerçek olmadığını ve eşinin yanında olduğunu söylese de çift kısa zaman sonra boşanma kararı alır.

Çiftin arasındaki gerilim, boşandıktan sonra bile durmaz. Sibel Can'ın, evlenmeden Sulhi Aksüt ile birlikte olması ve eski eşinin kendisine borcunu ödememesi, gazete manşetlerini süsler bir süre.

SAHTE ÇÜRÜK RAPORUNDAN HAPİS CEZASI ALDI

Bu olaylar magazin gündemindeki yerini korurken Hakan Ural'ın adı, bu sefer de sahte çürük raporu almasıyla gündeme gelir.

1999 yılında sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural, cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra tahliye edilir ve askere alınır. Ural, acemi eğitimini Hatay'da, kalan aylarını ise Van'da asker olarak geçirir.

EZGİ CAN'LA YENİ BİR SAYFA

Hakan Ural'ın özel hayatındaki yeni sayfa ise 2002 yılında tanışıp 2005 yılında evlendiği Ezgi Can ile olur. Soyadının Can olması ise dikkatlerden kaçmaz.

Aralarındaki 16 yaş farkını aşkla kapatan çiftin bu evliliğinden iki çocuğu vardır. Hakan Ural'ın Sibel Can'dan olan çocukları Melisa ve Engincan ise babalarının boyunu aşmış durumdadır.

K.O.Z FİLMİYLE BİR KEZ DAHA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Birçok sinema filminde rol alan oyuncunun son zamanlarda yer aldığı en dikkat çekici yapım ise 2014 yılında yayınlanan Kod Adı: K.O.Z. filmidir.

Modellik, oyunculuk, futbol yorumculuğu gibi alanlarda boy gösteren Hakan Ural, şimdilerde ekranlarda magazin ve gündem yorumculuğu yapıyor.