40 gün önce Mert Aydın ile nikah masasına oturan Merve Boluğur, boşanacğını açıkladı. Sosyal medya kullanıcıları ise "Ah Merve" "bir Merve bir ben mutlu olamadık" tarzında yorumlar yaptı.

16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Merve Boluğur, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı.

2006–2007 yıllarında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde Ayşegül karakterini canlandıran ve bu sayede ünlenen Boluğur, akabinde sayısız projede yer aldı.

Oyunculuğu ve oynadığı diziler dışında özel hayatıyla gündem olan Merve Boluğur, 24 Ağustos 2015 tarihinde şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlendi.

Dillere destan bir düğünle dünyaevine giren Boluğur, 1 Eylül 2017 tarihinde tek celsede boşandı. Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra değişmeye başlayan ünlü oyuncu için, "Boşanma çok etkiledi" yorumları yapıldı.

Ekranlardan uzak kalması ve bazı tavırları nedeniyle eleştirilen Boluğur, aşkı Mert Aydın'da buldu. Boluğur, 2 Ekim 2022 tarihinde DJ Mert Aydın ile evlendi.

Fuat Paşa Yalısı'nda nikahları kıyılan çift, sevgi dolu paylaşımları sosyal medyadan hayranlarının beğenisine sunmaya başladı.

Kısa süre içerisinde evlilik kararı alan Merve Boluğu herkesi şaşırttı. Ancak birkaç gün önce boşanma haberleri gündeme gelmeye başladı.

Boluğur'dan üzen açıklama

2 Ekim’de nikah masasına oturan Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın’ın evliliği sadece 44 gün sürdü. Mert Aydın, boşanma işlemlerini başlatması için avukatına talimat verdi.

Basına yansıyan haberlerin ardından ünlü oyuncu, "Olmadı teşekkürler... Hayat bu... Mert'e de mutluluklar güzel günlerimiz için teşekkürler" mesajını paylaştı.

Instagram sayfasında takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Merve Boluğur, verdiği cevaplarla kafaları karıştırmıştı.

Ünlü oyuncu "En çok ders çıkardığın olay?" sorusuna "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler çoğu... Bundan sonra kimseye büyük iyiliklerde bulunmayacağım" yanıtını vermişti.