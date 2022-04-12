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    Ah Nerede'nin sarışın güzeli Serpil Nur'u bir de şimdi görün! 'Eskimeyen güzellik'

    Yeşilçam'ın güzelliği ile hafızalara kazınan oyuncusu Serpil Nur, şimdilerde 63 yaşında... Uzun süredir ekranlarda olmayan oyuncunun son hali ise görenler hayrete düşürdü.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 14:26
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    Ah Nerede'nin sarışın güzeli Serpil Nur'u bir de şimdi görün! 'Eskimeyen güzellik'

    Baba Bizi Eversene, Ah Nerede ve Umudumuz Şaban filmlerinde, hem güzelliği hem oyunculuğu ile dikkatleri çeken Serpil Nur, ekran macerasını uzun zaman önce sonlandırdı.

    Kemal Sunal, Barış Manço, Tarık Akan gibi isimlerle birlikte rol aldığı filmlerle üne kavuşan Serpil Nur, Türk sinemasının güzelleri arasında yerini koruyor.

    1974 yılında sinemaya başlayan Nur, dönemin Yeşilçam erotik furyası filmlerinde oynamayarak 1979 yılında kameralardan uzaklaştı.

    İnzivaya çekildi

    Antalya'da inzivaya çekilen ve köşe yazarlığı yapan oyuncu, sosyal medyadan hayatına dair anıları sık sık paylaşıyor.

    Evli olan Serpil Nur'un son hali ise takipçilerini adeta şoke etti.

    Geçen yıllara rağmen güzelliğini hala koruyan Nur, yıllara meydan okuyor.

    İşte Ah Nerede'nin sarışın güzeli Serpil Nur'un şimdiki hali...

    Ah Nerede nin sarışın güzeli Serpil Nur u bir de şimdi görün! Eskimeyen güzellik #1

    Ah Nerede nin sarışın güzeli Serpil Nur u bir de şimdi görün! Eskimeyen güzellik #2

    Ah Nerede nin sarışın güzeli Serpil Nur u bir de şimdi görün! Eskimeyen güzellik #3

    Ah Nerede nin sarışın güzeli Serpil Nur u bir de şimdi görün! Eskimeyen güzellik #4

    Ah Nerede nin sarışın güzeli Serpil Nur u bir de şimdi görün! Eskimeyen güzellik #5


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