Ah Nerede'nin yeni Zehra'sı dekolteli pozları ve fiziğiyle dikkat çekti! 'Bu kız bir afet'

Ah Nerede'nin yeni Zehra'sı dekolteli pozları ve fiziğiyle dikkat çekti! 'Bu kız bir afet'

Ah Nerede dizisinde Zehra karakterini canlandıran Nil Keser, sosyal medyada rüzgarlar estiriyor.

Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un üstlendiği Yeşilçam'ın efsane filmi Ah Nerede, yazlık dizi olarak Star TV ekranlarına uyarlandı.

Başrollerinde Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu, Hulusi Kentmen, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı Ah Nerede filminin dizi uyarlaması, 1 Temmuz Cuma akşamı ekranlarda.

Dizi versiyonunda yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu, senaryosunu Kübra Sülün ve Meryem Demirli'nin kaleme aldığı Ah Nerede dizisi birçok ünlü oyuncuyu buluşturdu.

Zehra rolüne Nil Keser'in, Tarık Akan'ın oynadığı Ferit rolüne Oktay Çubuk'un hayat verdiği dizide; Derya Alabora, Ayşe Kökçü, Ferit Aktuğ, Korhan Herduran, Aycan Koptur, Asena Keskinci, Batuhan Sert, Miray Akay, Merve Nur Bengi, Ahsen Türkyılmaz, ve Tarık Pabuççuoğlu gibi isimler yer alıyor.

Zehra karakterini başarıyla oynayan Nil Keser, izleyicilerin dikkatini çekti.

Sosyal medyada afet

Asıl çıkışını Kırgın Çiçekler dizisiyle yapan Nil Keser, sosyal medyadaki kareleriyle beğeni topladı.

95 doğumlu Nil Keser, oyunculuk kariyerinin yanı sıra Instagram'da fenomenlik de yapıyor. 1 milyondan fazla takipçisi olan ünlü oyuncu, güzelliğiyle görenler kendine hayran bırakıyor.

Fiziği ve pozlarıyla mest eden Nil Keser'in paylaşımları, binlerce beğeni ve yorum alıyor.