Ahlat Ağacı filmi bu akşam TV'de! Ahlat ağacı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan’ın gerçekleştirdiği dram türündeki Ahlat Ağacı filmi, bu akşam televizyon ekranlarına gelecek. Peki Ahlat ağacı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar..

Yönetmen koltuğunda Nuri Bilge Ceylan'ın oturduğu, senaryosunu da eşi Ebru Ceylan ve Akın Aksu'nun birlikte kaleme aldığı Ahlat Ağacı filmi, bu akşam saat 23.30'da TRT 1 ekranlarında film severlerle buluşuyor.

Yapımcılığını Zeynep Özbatur Atakan ve Alexandre Mallet-Guy'ın üstlendiği film, dünyadaki ilk gösterimini 2018 Cannes Film Festivali'nde yapmış ve ilk izlendiği anlardan itibaren oldukça beğenilmişti.

91. Akademi ödüllerinde 'Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü' için aday gösterilen filmin konusu ve oyuncuları da dikkat çekmeyi başarmıştı.

Bu akşam ekrana gelen dram türündeki film, üiversitede sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra memleketi olan Çanakkale'nin Çan ilçesine dönen Sinan'ın hayatını ele alıyor

Peki çıktığı andan itibaren merak konusu olmaya devam eden Ahlat Ağacı filmi konusu nedir ve oyuncu kadrosu kimlerdir? İşte detaylar...

AHLAT AĞACI FİLM KONUSU

Üniversitede sınıf öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra memleketi olan Çanakkale'nin Çan ilçesine dönen Sinan (Doğu Demirkol), işsiz güçsüz bir şekilde günlerini geçirmektedir.

Bir yandan en büyük hayali olan, kendi yazdığı Ahlat Ağacı adlı kitabı bastırabilmek için gerekli maddi kaynağı kapı kapı dolaşıp ararken, diğer yandan da etrafındakilerle, ailesiyle ve özellikle babası İdris'le (Murat Cemcir) birçok sürtüşmeler yaşar.

AHLAT AĞACI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ahlat Ağacı filminin çekimleri Çanakkale Yenice ve Çanakkale Çan ilçelerinde yapıldı. Ahlat Ağacı ilk kez 2018'de Cannes Film Festivali yarışmasında gösterime girmişti.

AHLAT AĞACI FİLMİ OYUNCULARI