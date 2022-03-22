Ahmet Arslan'ın ayetler hakkındaki sözleri tepkilere neden oldu

Felsefeci Ahmet Arslan'ın din ve felsefe ilişkisini anlatırken kullandığı alaycı tavır ve sözler tepki çekti.

Fatih Altaylı’nın Habertürk'te sunduğu Teke Tek Bilim programının dün geceki konuğu, Felsefe Profesörü Ahmet Arslan oldu.

Arslan, din ve felsefe ilişkisini değerlendirdi.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Arslan'ın, konu hakkındaki analizlerinde Kur'an ayetleri ile ilgili kullandığı ifadeler seyircilerin tepkisine neden oldu.

"BUNLAR HEP UYDURMA LAFLAR"

Arslan'ın tepki çeken sözleri ise şu şekilde:

“Hep söylerler Kur'an'da ne güzel ayetler var: Düşünmezler mi, tefekkür etmezler mi, falan filan. Düşünsünler tefekkür etsinler evet. İşte benim söylediğim yukardan getirdiğim şeylerin ne kadar doğru olduğunu görecekler. E kusura bakmasın ama ben de doğru olmadığını görüyorum. Hani vardır ya, tabii bunlar hep uydurma laflar.

"KUR'AN BİLİMİ ORADA YAZAN ŞEYLER İŞTE"

Efendim ilim Çin’de bile olsa arayınız. Yani burada kastettiği ilim, normal doğal bilim mi, astronomi mi, matematik mi, jeoloji mi, fizik mi, hangi bilim? Kur'an bilimi. Kur'an bilimi denilen şey ne? Kur'an bilimi şey işte. Orada yazılan şeyler. Tanrı ile evren arasındaki şey. Başlangıçta, geldiği toplum çok parlak düzeyde bir toplum değil. O insanlara bilgiyle ilgili daha olumlu bir tutum takınma imkanı vermiş. Ama sınırlı. Bir noktaya geldikten sonra o bilgi onlar için zararlı, gereksiz, muzır olmuş.”

FATİH ALTAYLI MÜDAHALE ETMEDİ

Altaylı'nın Ahmet Arslan'ın sözlerine müdahale etmemesi ise bir diğer tepki çeken ayrıntı oldu.

Ünlü gazeteci de tepkilerin hedefi oldu.