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    Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi

    Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi

    Futbol yorumcusu Ahmet Çakar canlı yayında stüdyoya giren sineği yedi. O anlara şahit olan diğer yorumcular ise büyük şok yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 09:30
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    Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 1-1 sona eren derbinin yorumlandığı Beyaz TV'deki "Beyaz Futbol" programında ilginç anlar yaşandı.

    Yorumculardan Sinan Engin konuşurken, sineğin kendisini rahatsız ettiğini söyledi ve “Dünden beri bu sinek ne ya… Apo, gel oğlum şu sineği ez. Koca at sineği hocam.” dedi.

    "Bak o sineğe ne yapıyorum"

    Bunun üzerine Ahmet Çakar, “O sinek benim bir hava sahamdan geçsin bak, ne yapıyorum.” diyerek tepki verdi.

    Sinan Engin’in cevabı ise “At ağzına” oldu.

    Bu sırada Rasim Ozan Kütahyalı da “At sineği” diyerek tezahürat yaptı.

    Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi VİDEO

    Sineği yakalayıp, ağzına attı

    Hem ekran başındaki izleyiciler hem de stüdyodakiler ne olacağını merakla beklerken Ahmet Çakar, herkesi şoke etti.

    Bardağın üzerine konan sineği bir çırpıda yakalayan Ahmet Çakar, hiç düşünmeden ağzına attı.

    Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi #1

    “Allah kahretsin”

    Midesi bulanan yorumcular elleriyle yüzlerini kapatırken, Rasim Ozan Kütahyalı yerinden kalkarak Ahmet Çakar'a isyan etti.

    Kütahyalı “Allah kahretsin” diye stüdyoda bağırdı.

    Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi #2

    “O vitamindir”

    Çakar’a bakamayan Sinan Engin ise “İyi oldu, o vitamindir.” diyerek konuyu kapattı.

    Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi #3

    Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi #4

    Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi #5

    Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi #6


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