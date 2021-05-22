Ahmet Çakar ile Fatih Altaylı uzlaştı

Fatih Altaylı’nın, kendisine hakaret edildiğini belirterek Ahmet Çakar’a açtığı 50 bin liralık tazminat davası, tarafların aralarında uzlaşma sağlaması üzerine düştü.

Gazeteci Fatih Altaylı bir televizyon programının canlı yayınında kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü futbol yorumcusu Ahmet Çakar’a 50 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Davada karar çıktı.

İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Duruşmada taraflar, aralarında uzlaşma sağladıklarını belirtti.

“KANAL TARAFINDAN DA DAVA KONUSUZ KALMIŞTIR”

Davacı Fatih Altaylı’nın avukatı Ömer Teker, Ahmet Çakar yönünden davadan feragat ettiklerini açıklayarak "Kanal yönünden davaya devam ediyoruz. Davanın kabulüne karar verilmesini talep ederiz." dedi.

Davalı kanalın avukatı ise "Söz konusu programda sözleri sarf eden Ahmet Çakar yönünden feragat edilmesiyle müvekkilim olan kanal tarafından da dava konusuz kalmıştır. Mahkemenizden davanın reddine karar verilmesini istiyoruz." dedi.

FATİH ALTAYLI’YA 3 BİN LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT

Mahkeme tarafların aralarında uzlaşma sağlaması üzerine davayı düşürdü.

Mahkeme davalı Ahmet Çakar’ın tazminat ödemesini reddederken davalı televizyon kanalının davacı Fatih Altaylı’ya 3 bin liralık manevi tazminat ödemesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fatih Altaylı kendisine hakaret edildiği iddiasıyla geçen sene Ahmet Çakar’a ve sunuculuğunu yaptığı kanala dava açmak için hukuk mahkemesine başvurmuştu.

Altaylı, mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde kendisine hakaret edildiğini belirterek Ahmet Çakar’a 50 bin liralık kanala ise 10 bin liralık manevi tazminat davası açarak toplamda 60 bin liralık tazminat talebinde bulunduğunu belirtmişti.