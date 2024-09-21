Ahmet Çakar programdan ayrıldı! Sebebini böyle açıkladı... Ahmet Çakar, Radyo Gol ve YouTube’daki ‘Sansürsüz Futbol’ programından ayrıldığını açıkladı. Ahmet Çakar kararını sosyal medyadan yayınladığı bir mesajla duyurdu.

Hüseyin Topuz

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından aldığı bir kararı duyurdu.

Ahmet Çakar, Radyo Gol ve YouTube'daki "Sansürsüz Futbol" isimli programlardan ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ahmet Çakar ayrılığı şu ifadelerle duyurdu;

"Arkadaşlar Radyo Gol ve Sansürsüz Futbol isimli TouTube kanalından MeritKing.news isimli yasa dışı bahis sitesi olduğu iddia edilen sitenin reklamını yaptığı için ayrılmak zorunda kaldım.

Galatasaray'ı bu sitenin reklamını yaptığı icin eleştirirken, radyosunda bu sitenin reklamını yapan bir kurumda çalışmak benimsediğim etik ve ahlak ilkelerine aykırı olacaktı. Siz değerli sevenlerimin bilgisine sunarım."