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    Ahmet Çakar'ın gözlüklerini silme şekli tartışma yarattı

    Oturduğu mekanda eline aldığı gözlüğü dil atarak temizleyen ünlü yorumcu Ahmet Çakar, çok konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 13:52
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    Ahmet Çakar'ın gözlüklerini silme şekli tartışma yarattı

    Beyaz TV’deki “Beyaz Futbol” programında yorumculuk yapan eski hakem Ahmet Çakar, yine dikkat çeken bir görüntüsüyle çok konuşuluyor.

    Son olarak canlı yayında sinek yutan Çakar, şimdi de gözlük temizleme tarzı ile sosyal medyanın gündemine düştü.

    Çakar’dan gözlük temizleme dersi

    Bir mekanda maç için oturan Çakar’a aynı programın sunucusu Ertem Şener, “Hocam gözlük nasıl temizlenir?” diye sordu.

    Bunun üzerine gözlüğü eline alan Çakar, ağzına doğru götürdü.

    Camlarına dil attı

    Masadakilerin şaşkın bakışları arasında gözlüğe dil atan Çakar, sonrasında da mendille kuruttu.

    Ahmet Çakar’ın gözlüğün camlarını yaladığını gören Ertem Şener, “Hocam gözlük böyle temizlenmez ki” diyerek engel olmaya çalışsa da başaramadı.

    Çakar, temizlediği gözlüğü tekrar taktı ve hiçbir şey olmamış gibi sohbetini sürdürdü.

    Ahmet Çakar'ın gözlüklerini silme şekli tartışma yarattı VİDEO

    Ahmet Çakar ın gözlüklerini silme şekli tartışma yarattı #1

    Ahmet Çakar ın gözlüklerini silme şekli tartışma yarattı #2

    Ahmet Çakar ın gözlüklerini silme şekli tartışma yarattı #3

    Ahmet Çakar ın gözlüklerini silme şekli tartışma yarattı #4

    Ahmet Çakar ın gözlüklerini silme şekli tartışma yarattı #5


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