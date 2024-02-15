Ahmet Çakar'ın sevgililer günü paylaşımı sosyal medyayı salladı! İşte olay yaratan o paylaşım... Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar sevgililer günü paylaşımı ile dikkat çekti. İşte Ahmet Çakar'ın o paylaşımı...

ensonhaber.com

Ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme geliyor.

Yaptığı maç paylaşımları ile sosyal medyada adından sıkça söz ettiren Ahmet Çakar bu kez sevgililer günü paylaşımıyla dikkat çekti.

Sevgililer günü hakkında X(Twitter) hesabından bir paylaşım yapan Ahmet Çakar sosyal medyada gündem oldu.

Ahmet Çakar'ın bu paylaşımı sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından beğeni topladı.

Ahmet Çakar yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"14 Şubat 'Dünya sahtekarlar gününüz' kutlu olsun. Saygılarımla ….."

Sosyal medya kullanıcıları Ahmet Çakar'ın bu paylaşımının altında binlerce yorum yaptı.