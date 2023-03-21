Ahmet Eşref Fakıbaba'dan Abide Kavşağı'yla ilgili iddialara yanıt Ensonhaber'in yayınına konuk olan Ahmet Eşref Fakıbaba, 8 kişinin yaşamını yitirdiği Abide Kavşağı'nda ihmalinin olmadığını belirterek "Eğer ihmalim varsa, cezaevine girmeden vicdanım rahat etmez" dedi.

Depremlerin üstüne bir de sel felaketi yaşadık...

Adıyaman ve Şanlıurfa'yı etkileyen sel nedeniyle 18 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinde adeta göle dönen ve çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine neden olan Abide Köprülü Kavşağı tartışma yarattı.

8 kişinin yaşamını yitirdiği bölgeyle ilgili bazı iddialar gündem oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ensonhaber canlı yayınına bağlanarak Abide Kavşağı'nın kendi döneminde değil 2012 yılında yapıldığını belirtti.

Kendisine iftira atıldığını belirten Beyazgül, o dönemin belediye başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın köprüden sorumlu olduğunu belirtmesiyle, gözler Fakıbaba'ya çevrilmişti.

Fakıbaba iddialara yanıt verdi

Ensonhaber canlı yayınına bağlanan İyi Parti Genel Başkan Baş Yardımcısı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

"İhmalim varsa, cezaevine girmeden rahat edemem"

İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Fakıbaba, Abide Kavşağı'nda ihmalinin olmadığını vurgulayarak "Eğer ihmalim varsa, cezaevine girmeden vicdanım rahat etmez" dedi.

Sel öncesi yapılan uyarılara da değinen Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

Peki soruyorum, 13 Mart'ta uyarı geldiğinde niye hiç önlem alınmadı. Allah aşkına kepçeyle o Abide Kavşağı'nın suyu boşaltılabilir mi? Hiç mi belediyenin vidanjörü yok, hiç mi AFAD'ın vidanjörü yok. Okullar tatil ediliyor da vatandaşlara niye sokağa çıkma yasağı getiriliyor. Ve ya niye denmiyor ki alt kattaki zemin kattaki evler boşaltılsın denmiyor. Yani 9 sene önce belediye başkanlığı yapmış Ahmet Fakıbaba mı bunlara karar verecek? Yoksa o ilin sorumlusu olan yerel yöneticiler mi karar verecek?!



Ben sizden önce bir kaç tane televizyon kanallarıyla görüştüm. Buradan suç duyurusu bulunuyorum. Bu insanlar bizim canımız. Eğer bunda Fakıbaba'nın ihmali varsa, Fakıbaba zaten cezaevine girmeden vicdanen rahat edemez. Daha açık nasıl konuşabilirim.

"2021'de AFAD uyarı vermiş, niye önlem almamışlar"