Depremlerin üstüne bir de sel felaketi yaşadık...
Adıyaman ve Şanlıurfa'yı etkileyen sel nedeniyle 18 vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinde adeta göle dönen ve çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine neden olan Abide Köprülü Kavşağı tartışma yarattı.
8 kişinin yaşamını yitirdiği bölgeyle ilgili bazı iddialar gündem oldu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ensonhaber canlı yayınına bağlanarak Abide Kavşağı'nın kendi döneminde değil 2012 yılında yapıldığını belirtti.
Kendisine iftira atıldığını belirten Beyazgül, o dönemin belediye başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın köprüden sorumlu olduğunu belirtmesiyle, gözler Fakıbaba'ya çevrilmişti.
Fakıbaba iddialara yanıt verdi
Ensonhaber canlı yayınına bağlanan İyi Parti Genel Başkan Baş Yardımcısı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, hakkındaki iddialara yanıt verdi.
"İhmalim varsa, cezaevine girmeden rahat edemem"
İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Fakıbaba, Abide Kavşağı'nda ihmalinin olmadığını vurgulayarak "Eğer ihmalim varsa, cezaevine girmeden vicdanım rahat etmez" dedi.
Sel öncesi yapılan uyarılara da değinen Fakıbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:
Peki soruyorum, 13 Mart'ta uyarı geldiğinde niye hiç önlem alınmadı. Allah aşkına kepçeyle o Abide Kavşağı'nın suyu boşaltılabilir mi? Hiç mi belediyenin vidanjörü yok, hiç mi AFAD'ın vidanjörü yok. Okullar tatil ediliyor da vatandaşlara niye sokağa çıkma yasağı getiriliyor. Ve ya niye denmiyor ki alt kattaki zemin kattaki evler boşaltılsın denmiyor. Yani 9 sene önce belediye başkanlığı yapmış Ahmet Fakıbaba mı bunlara karar verecek? Yoksa o ilin sorumlusu olan yerel yöneticiler mi karar verecek?!
Ben sizden önce bir kaç tane televizyon kanallarıyla görüştüm. Buradan suç duyurusu bulunuyorum. Bu insanlar bizim canımız. Eğer bunda Fakıbaba'nın ihmali varsa, Fakıbaba zaten cezaevine girmeden vicdanen rahat edemez. Daha açık nasıl konuşabilirim.
"2021'de AFAD uyarı vermiş, niye önlem almamışlar"
Hakikaten suçlu kim varsa bunun araştırılması lazım. Farz edelim ben hatalı işler yaptım. Bakın AFAD ne yapıyor, 2021 yılında Şanlıurfa Afet Risk Azaltma Planı olarak uyarı gönderiyor: Dikkat edin bu derelere. Peki 2021'de böyle bir uyarı gelmiş, Fakıbaba o anda yerelde sorumlu bir insan mıdır? Yerel niye önlem almamış. Kardeşim insanların hayatlarını kurtaracak şekilde yapılan projelere para vereceksin. Ben olsam ilk derenin kenarındaki evleri alır kamulaştırırım.
Bu 20 kişinin canını ben soruyorum. Bu insanlar neden öldü? Tedbirsizlikten öldü. Çünkü derenin ağzı kapalıydı, bunu açmadılar dere taştı. Taştığı için su Abide Kavşağı'na geldi. Abide Kavşağı'nın mazgalı kapalı olduğu için su tahliye edilemedi.