CHP'de yaşanan son gelişmelerin tartışıldığı Tarafsız Bölge'de Ahmet Hakan,laikliğin aynı zamanda kılık kıyafet özgürlüğünü ifade ettiğini,CHP'nin bu konuda zayıf kaldığı için eleştirildiğini söyledi.

CNN Türk ekranların yayınlanan Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge'nin bu akşamki konukları Şaban Sevinç, Can Selçuki, Hilmi Daşdemir ve Mustafa İlker Yücel'di.

CHP'de yaşanan son gelişmelerin tartışıldığı programda Şaban Sevinç ile Ahmet Hakan arasında kılık kıyafet özgürlüğü ve laiklik ilkesi konuşuldu.

"CHP BİR DÖNEM KILIK KIYAFET ZABİTLİĞİ YAPIYORDU"

"CHP bir dönem, Baykal döneminde Baykal'ı suçlamak için söylemiyorum, bir dönem kılık kıyafet zabitliği yaptı. Ya bu yanlıştı, yanlıştan döndü. Bravo CHP'ye. Bu kadar basit bir şey söylüyorum. " diyen Ahmet Hakan'a Şaban Sevinç'ten şu yanıt geldi:

Ahmet Hakan: CHP laikliği savunamadığı için bunları tartışıyoruz VİDEO

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"CHP'nin duruşu, kılık kıyafetle simgeleşti.Çünkü istismar ediliyordu o da. "

"NERDEN BİLİYORSUN KİM İSTİSMAR EDİLDİ"

Sevinç'in ifadeleri sonrası sinirlenen Hakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nerden biliyorsun kim istismar edildi. Başörtüsü yasağını, yasakçılığını temellendiren görüştür bu. Siyasi istismar, sanane abi. İster istismar ediyor, ister etmez. Örtüyor, örtmeyi tercih etmiş adama karışamazsın.

"LAİKLİK YASAKÇILIK DEĞİLDİR, ÖZGÜRLÜKÇÜLÜKDÜR"

Laiklik hepimizin üzerinde titremesi gereken en önemli ilkedir. Ama laiklik, yasakçılık değildir, insanların kılık kıyafetine karışmak değildir. Özgürlükçülükdür, laiklik en çok inananlar için gerekli bir şeydir.

"CHP LAİKLİĞİ DOĞRU DÜRÜST SAVUNAMADI, SAVUNSAYDI BÖYLE OLMAZDI"

Ya bu ilkeleri doğru dürüst savunamadı CHP, etmeyin gözünüzü seveyim. Savunsaydı böyle olmazdı. Laiklik ilkesini de savunursun, insanların kılık kıyafet özgürlüğünü de savunursun.

"KILIK KIYAFET ZABİTLİĞİ YAPAN HERKESİN DE KARŞISINDA DİKİLDİM"

Bak ben hiçbir zaman türban, başörtüsü özgürlüğünü savunmadım, ben her zaman kılık kıyafet özgürlüğünü savundum. Kılık kıyafet özgürlüğünün içine her türlü kılık kıyafet girer, ben öyle savundum. Kılık kıyafet zabitliği yapan herkesin de karşısında dikildim. İster başörtüsü karşıtı olsun, ister şort giydi bilmem ne giydi diye magandalık yapanlar olsun, benim gözümde hiçbir farkı yoktur bunların. Hepsi aynıdır.

"GEÇEN GÜN ŞORT GİYMİŞ HANIMEFENDİ KENDİSİNE MÜDAHALE EDEN ADAMA 'SANANE LAN' DEDİ, İŞTE BUDUR ABİ!"

Geçen gün şort giymiş bir hanımefendi kendisine müdahale eden adama dedi ki "Sanane lan" dedi. Budur abi! Benim durduğum yer burasıdır. Size ne ya."



