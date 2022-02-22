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    Ahmet Hakan'dan Akbaşoğlu'na: Çok vahim bir durum

    Gazeteci Ahmet Hakan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun enflasyon hesabını eleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 10:57
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    Ahmet Hakan'dan Akbaşoğlu'na: Çok vahim bir durum

    Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun, Avrupa’nın bazı ülkelerinde yüzde 7 artan enflasyonun ardından fiyatların 7 kat arttığı iddiasını taşıyan enflasyon hesabını eleştirdi.

    Hakan, bugünkü yazısında, Akbaşoğlu’nun Habertürk’te katıldığı programda kullandığı “Fransa’da, Almanya’da enflasyon yüzde 1’lerden yüzde 6-7’ye çıkmış durumda. Dolayısıyla enflasyon 6-7 kat, fiyatlar da 6-7 kat artmış.” şeklindeki ifadeleri paylaştı.

    AKBAŞOĞLU VE ENFLASYON

    Programın sunucusu gazeteci Kübra Par’ın uyarısına rağmen Akbaşoğlu’nun bu ifadelerinde ısrar ettiğini hatırlatan Hakan, ‘Akbaşoğlu ve enflasyon’ başlıklı yazısında şunları yazdı:

    Muhammet Emin Akbaşoğlu: Fransa'da bir poşet, bugün 750-800 Euro'ya doluyor

    "ÇOK VAHİM BİR DURUM"

    “Akbaşoğlu açısından çok vahim bir durum bu. Ben olsam onun yerinde... Bundan böyle tüm hayatım boyunca enflasyon konusunda tek bir harf bile söylemem. Yine de kurtarmaz ama hiç değilse bir tutum olur.”

    Ahmet Hakan dan Akbaşoğlu na: Çok vahim bir durum #1


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