Ahmet Hakan'dan Mehmet Ali Erbil'e: Allah şifa versin

Melike Öcalan'a yönelik sözleriyle şaşırtan Mehmet Ali Erbil'e bir tepki de gazeteci Ahmet Hakan'dan geldi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, dün akşam bir derginin ödül törenine katıldı.

Ödül vermek için sahneye çıkan Erbil, gecenin sunucusu olan ünlü sunucu Melike Öcalan'ı sözleriyle şaşkına çevirdi.

Ödülü alırken Öcalan'a dönen ünlü şovmen, "Ne kadar güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi." dedi.

Neye uğradığını şaşırdı

Neye uğradığını şaşıran Öcalan, "Ben şoktayım şu an." dedi. Zor durumda kalan sunucu, hemen toparlanıp ödül gecesini sunmaya devam etti.

Öcalan'ın zor durumda kaldığı anlar nedeniyle Mehmet Ali Erbil'e tepkiler gelmeye başladı.

Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da Erbil'e tepki gösterenlerden biri oldu.

Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a: Sana değdirmedim

"Allah şifa versin"

Utanmaz ve utanç verici olmanın ayrı şeyler olduğunu belirten Hakan, Mehmet Ali Erbil'in her ikisini de bünyesinde içselleştirdiğini yazdı.

Ünlü şovmene sözlerinden dolayı Allah'tan şifa dileyen Hakan, Mehmet Ali Erbil'in iyileşme ihtimalinin sıfır olduğunu sözlerine ekledi.