Ahmet Hakan'ın Dilan Polat sözleri olay yarattı: "Engin bana biraz beyin al" Ünlü gazeteci ve televizyoncu Ahmet Hakan'ın Dilan Polat hakkında sarfettiği sözler sosyal medyada gündeme oturdu. İşte Ahmet Hakan'ın o sözleri..

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Bir süredir gündemi meşgul eden iş insanı Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın sosyal medyada ünlenmesi, mal varlıklarının sorgulanması neticesinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına el koyma kararı verildi.

Lüks yaşantılarını sosyal medyada paylaşarak dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat ve Engin Polat son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyorlardı.

İki isim kara para aklama suçlamasıyla gündeme gelirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaya el attı.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat sosyal medyanın gündeminden düşmezken ünlü gazeteci Ahmet Hakan çift hakkında söylediği bir söz ile dikkat çekti.

Dilan Polat hakkında bir açıklama yapan Ahmet Hakan'ın o sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ahmet Hakan'ın "MASAK enerjisiyle tanışan Dilan Polat’ın bir sonraki şarkısında 'Engin bana biraz beyin al' demesini bekliyorum." sözleri dikkat çekti.