Ahmet Kural’ın sır gibi sakladığı ablası bakın kim çıktı! Meğer kendisi gibi oyuncuymuş… Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolünde olduğu Ailecek Şaşkınız filmi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Bununla birlikte Ahmet Kural'ın özel hayatı merak edilmeye başladı. Ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı ablası da kendisi gibi oyuncu çıktı.

2017 yapımı Ailecek Şaşkınız filmi, bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy'un yer aldığı film, izleyicileri kahkahaya boğacak. Bir dönem Sıla ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Ahmet Kural, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Çalgı Çengi, Düğün Dernek, Baba Parası gibi yapımlarda da rol alan Ahmet Kural’ın ailesi de en çok merak edilen konular arasında. 40 yaşındaki ünlü oyuncunun bir ablası olduğunu çoğu kişi bilmiyordu. Sır gibi sakladığı ablası ortaya çıktı. Ablası da oyuncuymuş Ünlü oyuncunun ablası Pınar Kural Çelebioğlu S.Ü. Devlet Konservatuarı Oyunculuk bölümü mezunuymuş. Nill Sanat Merkezi’nin kurucusu olan Pınar Kural Çelebioğlu, aynı zamanda Düğün Dernek 2 filminde Leyla’nın arkadaşını canlandırmıştı.