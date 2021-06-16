Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Çukur'un Timsah Celil'i Cam Tavanlar'da..

Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz, Show TV ekranlarının yeni yaz dizisi Cam Tavanlar ile seyirci karşısına çıkıyor. Hayatına dair bilgiler merak konusu olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz kimdir?

Yapımını Ojo Pictures'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu ise Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Cam Tavanlar dizisi, bu akşam ikinci bölümüyle ekranlara geliyor.

Show TV'nin uzun soluklu dizilerinden biri olan Çukur'da Timsah Celil karakterine hayat veren Ahmet Melih Yılmaz, Cam Tavanlar'da Şinasi karakterine hayat veriyor.

İzleyiciler, Cam Tavanlar'ın Şinasi'si Ahmet Melih Yılmaz'ın hayatını merak ediyor. Ahmet Milh Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranıyor.

Peki Cam Tavanlar'ın Şinasi'si Ahmet Melih Yılmaz kimdir? İşte Ahmet Melih Yılmaz'ın biyografisi...

CAM TAVANLAR ŞİNASİ KARAKTERİ HAKKINDA

Elitist bir şef garson olan Şinasi, çok detaycıdır. İşine kendisini adayan biridir ve bir işe girdiğinde çok hassas olur, başaramadığında ağlayacak kadar üzülür. Birine güvenmesi, dost olması için zaman geçmesi gerekir ama belli etmemeye çalışsa da Leyla’yı sever ve ona güvenir.

AHMET MELİH YILMAZ KİMDİR?

1989 yılında Ankara’da dünyaya gelen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2015 yılında İstanbul'a gelen Yılmaz, Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği "Woyzeck Masalı" adlı oyunda sergilediği performansla dikkat çekmeyi başarmıştır.

Tiyatro oyunlarının dışında dizi ve film projelerinde de yer alan Yılmaz; Abluka, Daha, Körfez, Gölgeler İçinde, Yeniden Leyla gibi sinema filmlerinde ve Hatırla Gönül, Çukur gibi televizyon dizilerinde rol aldı.

''Yeniden Leyla'' filmi ile 27. Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

Reyting rekorları kıran "Çukur" dizisinde "Timsah Celil" karakterine hayat veren Yılmaz, şimdilerde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrolünü paylaştığı "Cam Tavanlar" dizisiyle ekranlarda boy göstermektedir.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Kadınlar, Aşklar, Şarkılar/ Oyuncu

Woyzeck Masalı/ Oyuncu - 2015

Hep Sonradan/ Oyuncu - 2019

Tevaffuk (Yusuf ile Halit)/ Oyuncu

Apaçi Gızlar/ Müzik - 2016

Artık Hiçbi'şii Eskisi Gibi Olmayacak Sil Gözyaşlarını (Avzer)/ Oyuncu - 2014

Hep Sonradan/ Oyuncu

Kuyu/ Yönetmen

Bernarda Alba'nın Evi/ Oyuncu/ Yönetmen

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