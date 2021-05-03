Ahmet Selçuk İlkan kimdir? Şair Ahmet Selçuk İlkan'ın biyografisi

Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konukları arasında yer aldı. Hayatına dair bilgiler merak konusu olan Ahmet Selçuk İlkan kimdir?

Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu gündüz kuşağı programının bugünkü konukları arasında şiirleriyle tanınan Ahmet Selçuk İlkan yer alıyor.

Hayatına ve kariyerine dair bilgiler merak edilen İlkan hakkında seyirciler detaylı araştırmalara başladı.

Ahmet Selçuk İlkan kendisini ayrılıkların şairi, yalnızlıkların ozanı ve kısaca (ad ve soyadının baş harflerinden yola çıkarak) ASİ olarak tanımlıyor.

Peki Ahmet Selçuk İlkan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler..

AHMET SELÇUK İLKAN KİMDİR?

Ahmet Selçuk İlkan, 26 Ekim 1955 yılında Adana’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Adana’da tamamladı. Lise eğitiminin ardından 1973 yılında yüksek öğrenimini tamamlamak üzere Almanya'nın Berlin şehrine gitti. Berlin Teknik Üniversitesi'nde mimarlık eğitimine başladı.

1976 yılında mimarlık öğrenimini yarım bırakarak Türkiye`ye döndü ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde okumaya başladı. 1980 yılında mezun oldu.

İlk şiirlni lise yıllarında yazdı. Lise yıllarında yazdığı ve çeşitli sanat dergilerinde yayınlanan şiirleri ile dikkat çekti. 1975 yılında Hayat dergisi`nin düzenlediği "aşk" konulu şiir yarışmasında ‘Hatırlar mısın?’ isimli şiiriyle ilk birincilik ödülünü kazandı.

1978 yılında profesyonel olarak şarkı sözü yazarlığına başlayan Ahmet Selçuk İlkan'ın şarkıları o dönemin popüler sanatçıları seslendirdi. İlk şarkıları şunlardır: Ya Seninle Ya Sensiz, Gözler Kalbin Aynasıdır, Ayrılık Kolyesi, Neredesin Ey Talih, Artık Ne Duamsın Ne Bedduam, Bayramın Olsun.

1000'den fazla eseri bulunmaktadır. Bunlardan ilk akla gelen; Islak Mendil, Tahta Masa, Kahır mektubu, Anılar, Bir Pazar Günü, Sabahçı Kahvesi, Hatıram olsun, Bir Gülü Sevdim, Ya Seninle Ya Sensiz, Gözler Kalbin Aynasıdır, Sevdalıyım, Eyvah-Çaykarası, Çocukların Günahı Ne, Ben Ne İnsanlar Gördüm, Bana Sor Yalnızlığı, Eskici, Seninle Aşkımız Eski Bir Roman, Bir Cennettir Bu Dünya, Kurşuna Gerek Yok, Selam Olsun, Bizim Sokaklar, Yine Bugün Sesiz, Bir Evet Yeter, Seni Sana Emanet Ediyorum, Ya Benimsin Ya Toprağın, Sana Hasret Gideceğim, Liselim, Mastika ve diğerleri.

Kendisini ayrılıkların şairi, yalnızlıkların ozanı ve kısaca (ad ve soyadının baş harflerinden yola çıkarak) ASİ olarak tanımlayan Ahmet Selçuk İlkan, bugüne kadar altı kitap, onüç şiir albümü yayınladı.

İlkan'ın bir başka özelliği Türk müzik dünyasında ilk melodi şiir akımını başlatmış olmasıdır. Mum Işığında (Ayten) isimli şiir albümü 1982 yılında piyasaya sürüldüğünde yepyeni bir akım ayak seslerini beraberinde getiriyordu.1991 yılında ilk şiir klibini çeken Ahmet Selçuk İlkan'ın bu güne kadar yayınlanmış 8 tane şiir albümü bulunuyor.

Ahmet Selçuk İlkan, televizyon kanallarında çeşitli programlar yapmış ve konserler vermiştir. Sinema filmlerinde de rol almıştır.

KİTAPLARI

- Ayrılıkların Şairi, Kora yayınları, 16. baskı

- Yakılacak Şiirler, Kora yayınları, 10. baskı

- Adım Yalnızlık Benim, Kora yayınları, 7. baskı

- Gitmeler Bana Kaldı, Kora yayınları, 7. baskı

- Bir Gülü Sevdim, Kora yayınları, 8. baskı

- Erkekler Hep Yalnız Ağlar, Kora yayınları, 8. baskı

ALBÜMLERİ

1982 - Mum Işığında (Ayten),

1984 - Şiir Gözlüm (Fahriye Abla),

1986 - Bak Bir Erkek Ağlıyor,

1988 - Bir Beyaz Karanfil,

1990 - O Adam Benim,

1992 - Seni Arıyorum (Allah Kahretsin),

1997 - Şairler Ağlamaz,

2000 - Ayrılıkların Şairi (Sen Vurdun da Ben Ölmedim mi),

2002 - Yakılacak Adam,

2004 - Unutmaktan Geliyorum (Senin Adın Yalan Olsun),

2011 - Seni O Kadar Çok Sevdim Ki (Kanatsa Da İçimi),

2013 - Söz,

2016 - Unutulmayan Şarkılar 40 Ses 40 Nefes,

DİZİ VE FİLMLERİ

2011 - Müziklerin Efendisi (TV Dizisi)

1988 - Sevgiler Çiçek Gibi (Patron) (Sinema Filmi)

1988 - Bu Talihimin Canına Okuyacağım (Sinema Filmi)

1988 - Ah Bir Çocuk Olsaydım (Sinema Filmi)

1986 - İçimde Bir His Var (Ahmet) (Sinema Filmi)

1985 - Haram Oldu (Sinema Filmi)

1977 - Hababam Sınıfı Tatilde (Zıpzıp Ahmet) (Sinema Filmi)

1976 - Nereye Arkadaş (Sinema Filmi)