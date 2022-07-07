Ahmet Tatlıses kimdir,kaç yaşında ve mesleği ne? İbrahim Tatlıses'i mahkemeye vermişti..

Ahmet Tatlıses kimdir,kaç yaşında ve mesleği ne? İbrahim Tatlıses'i mahkemeye vermişti..

Babası İbrahim Tatlıses'e vasi atanması için dava açan Ahmet Tatlıses'in hayatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.Peki kimdir Ahmet Tatlıses?

İbrahim Tatlıses'in en büyük oğlu olan Ahmet Tatlıses son dönemde sıkça gündemde yer alıyor.

Babasının akıl sağlığından endişe duyduğunu belirterek babasına vasi atanması için mahkemeye başvurarak dava açan Ahmet Tatlıses'in hayatı büyük merak konusu oldu.

Ahmet Tatlıses kimdir?

İbrahim Tatlıses'in Adalet Durak ile evliliğinden olan oğlu Ahmet Tatlıses sanatçının en büyük çocuğudur.2000 yılında şarkıcı Ceylan ile bir evlilik yaşayan Ahmet Tatlıses'in bu evlilikten Mert isminde bir oğlu bulunuyor.

Ahmet Tatlıses bir dönem babası İbrahim Tatlıses'in korumalığını yaptıktan sonra ticaret ile uğraşmaya başladı.

2008 yılında Tülay Koçak ile evlenen Ahmet Tatlıses şimdilerde babası ile yaşadığı polemikler ile gündemde.

Ünlü türkücü oğlunun kendisine ihaneti ettiğini iddia ederek "Vurulduğumda kasayı boşalttı" açıklaması yapmıştı.Bunun üzerine Ahmet Tatlıses "Akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim artmıştır" diyerek babasına vasi atanması için mahkemeye başvurdu.

Mahkemeden şok karar

Açılan dava sonucu mahkeme, İbrahim Tatlıses’in taşınmaz varlıklarına şerh konulmasına karar verdi.Sürecin nasıl ilerleyeceği sosyal medyada büyük merak konusu oldu..