Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bildiri yayınlayan amiraller hakkındaki "Rütbelerini sökün" tepkisine "Mümkün değil" yanıtını verdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TSK'dan emekli 104 amiralin yayınladığı darbe imalı bildirisi sonrası verdiği tepkide, rütbelerinin sökülmesi gerektiğini söyledi.

Halk TV'de Şirin Payzın'a konuk olan emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, Bahçeli'nin açıklamaları hakkında şunları söyledi:

"ESKİDEN VARDI"

"Şimdi bu eskiden vardı. Eskiden biz de tart diye bir ceza vardı. Tart cezası olduğunda emekli maaşı alamıyorsunuz, herşeyiniz ortadan kalkıyor.

"BAHÇELİ'NİN SÖYLEDİĞİ ŞEY, HUKUKEN ŞU ANDA MÜMKÜN DEĞİL"

Anayasa Mahkemesi, yaklaşık 20-25 yıl önce bunu İnsan Hakları'na aykırı buldu ve dedi ki 'Ceza hukuku ayrı, sosyal güvenlik hukuku ayrı'. Bu nedenle Sayın Bahçeli'nin söylediği şey, hukuken yani şu andaki kanunlar çerçevesinde olması mümkün değil. Bu sadece havayı dağıtmak"

Ahmet Zeki Üçok'tan Devlet Bahçeli'nin rütbelerini sökün tepkisine yanıt

Devlet Bahçeli'den 103 amirale tepki: Rütbeleri sökülmelidir HABERİ



