Aile 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Devin ve Aslan'ın hızlı başlayan aşkı bitiyor... Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisi dün akşamki bölümüyle ekranlara damga vurdu. Devin ve Aslan'ın hızlı başlayan aşkı evliliğe gidiyordu. Ancak evlilik sözleşmesi Devin'i çıldırttı. Peki Devin'in kararı ne olacak? İşte Aile dizisi yeni bölüm fragmanı...

Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan Aile dizisi her hafta Salı günü Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Başrollerini ise Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ üstleniyor.

Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı yeni dizi, ilk bölümden itibaren Salı günleri reyting rekorları kırıyor.

Dizinin son bölümü dün akşam 3. bölümüyle ekranlara geldi. Devin, Aslan’a evlenme teklifi etmişti. Devin’in evlenme teklifi sonrasında ikili birbirlerini daha yakından tanımaya başladı.

Devin, Aslan’ın karanlık tarafını öğrenir. İkili her ne kadar ilişkilerini sorgulasa da bu durum ilişkilerine engel olamaz.

Devin’in evlilik teklifini öğrenen Hülya, Aslan ve Devin için bir evlilik sözleşmesi hazırlar. Ancak Devin, evlilik sözleşmesini pek de olumlu karşılamayacak. İşte dizinin yeni bölüm fragmanı

Aile 4. bölüm fragmanı