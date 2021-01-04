Aile Arasında filmi konusu nedir? Aile Arasında filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı aile komedisi olan Aile Arasında filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte Aile Arasında konusu ve oyuncuları..

Aile Arasında filminin oyuncu kadrosu ve başrol oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Aile Arasında filminin başrollerinde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş gibi isimler yer alıyor.

2017 yapımı Aile Arasında filmi’nin yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan oturuyor.

AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

21 yıllık eşinin aniden terk ettiği Fikret ve 21 yıllık müzisyen sevgilisi tarafından bırakılan müzikhol vokalisti Solmaz, komik bir tesadüfle tanışır ve dost olur.

Solmaz'ın kızı Zeynep bu sırada ailesiyle ilgili yalanlar söylediği Adanalı sevgilisinden evlenme teklifi alır. Solmaz, Fikret'ten, kızının saygın, efendi, emniyet müdürü babası rolünü oynamasını ister.

Aile arasında bir kız isteme, bir de düğün olacak ve bu iş bitecektir. Ancak damadın geleneksel ailesi detaylı evlilik seremonileri planlamaktadır.

Asla yalan söyleyemeyen, nevrotik, tedirgin Fikret, sert, silah taşıyan, kebapçı zinciri sahibi bir Adanalı aileye karşı hayatının rolünü oynamak zorundadır.

AİLE ARASINDA FİLM OYUNCULARI

Engin Günaydın,

Demet Evgar,

Erdal Özyağcılar,

Devrim Yakut,

Fatih Artman,

Şevket Çoruh,

Ayta Sözeri,

Gülse Birsel,

Derya Karadaş,

Devin Özgür Çınar,

Su Kutlu

AİLE ARASINDA NEREDE ÇEKİLDİ?

Aile Arasında'nın çekimleri 26 Ağustos 2017'de başladı. İstanbul çekimleri Silivri'deki sette gerçekleştirildi.

Çekimlerin bir bölümü Adana'da çekildi. Filmin çekimleri yedi haftada tamamlandı.