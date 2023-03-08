Aile dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! "En büyük hataları beraber yapacağız!" Dün akşam Show TV'de ilk bölümüyle ekranlara gelen, başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Aile dizisi, izleyiciler tarafından beğeni topladı. Dizinin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde olacaklar...

Uzun zamandır beklenen Aile dizisi dün akşam ilk bölümüyle Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un dizideki uyumu büyük beğeni topladı.

Dizinin senaryosunu Hakan Bonomo üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Amerika'da yayınlanan dünyaca ünlü The Sopranos dizisinden uyarlanan Aile dizisinden 2. bölüm fragmanı geldi.

Dizinin 2. bölüm fragmanında Devin’in Aslan’a “Bizim gibi iki tane ruh hastasının bir arada mutlu olmasının imkanı yok” dediği anlar dikkat çekti.

Aslan ve Devin’in özel bir davette geçirdiği romantik akşamın sonunda neler olacağı merak ediliyor. Çiftin uyumu izleyicileri büyülüyor. İşte yeni bölüm fragmanı…

Aile 2. bölüm fragmanı