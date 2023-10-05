Aile dizisi kadrosuna dahil oldu! Selin Şekerci kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte rol aldığı diziler Aile dizisi kadrosuna dahil olan oyuncu Selin Şekerci hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Selin Şekerci? Hangi dizilerde rol aldı? İşte Selin Şekerci'nin merak edilenleri..

ensonhaber.com Show TV ekranlarının başarılı dizisi Aile'nin kadrosuna dahil olan isim heyecan yarattı. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın bulunduğu dizi Show TV'nin en sevilen dizileri arasına girmeyi başardı. 3 Ekim Salı günü 2. sezonu ile ekranlara gelen Aile dizisi kadrosuna dahil olan oyuncu dikkat çekti. Ünlü oyuncu Selin Şekerci diziye Serap karakteriyle dahil oldu. Selin Şekerci'nin canlandıracağı Serap karakteri dizide bir boşanma avukatını canlandırıyor. Her Salı günü yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıkan Aile dizisi son olarak 14. bölümü ile ekranlara geldi. Selin Şekerci'nin dizinin kadrosuna dahil olması hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Selin Şekerci hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Selin Şekerci? İşte merak edilen hayatı ve rol aldığı diziler.. Selin Şekerci kimdir? 1 Haziran 1989 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Selin Şekerci'nin babası Arap, annesi ise Azerbaycan asıllıdır. Selin Şekerci ilkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. Küçük yaşlarda oyunculuğa başlayan Selin Şekerci, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda birçok tiyatro oyununda rol aldı. Oyunculuk kariyerine 2007 yılında Kavak Yelleri isimli dizide rol alarak başlayan Selin Şekerci dizide Feyza karakterini canlandırdı. Selin Şekerci daha sonra İstanbul'a gelerek birçok dizi, film ve reklamlarda rol almıştır. Selin Şekerci'nin rol aldığı diziler 2007 - Kavak Yelleri 2009-2010 - Melekler Korusun 2011 - Leyla ile Mecnun 2011 - İzmir Çetesi 2012/2014 - Benim İçin Üzülme 2014 - Yalan Dünya 2014/2015 - Kaçak Gelinler 2015-2016 Acı Aşk 2016 - Rengarenk 2016 - Kaçın Kurası 2017 - Çoban Yıldızı 2017 - Siyah Beyaz Aşk 2018/2019 - Kızım 2020 - Çatı Katı Aşk 2023 - Kraliçe 2023 - Aile