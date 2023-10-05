Aile dizisi kadrosuna dahil oldu! Selin Şekerci kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte rol aldığı diziler
ensonhaber.com

Show TV ekranlarının başarılı dizisi Aile'nin kadrosuna dahil olan isim heyecan yarattı.

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın bulunduğu dizi Show TV'nin en sevilen dizileri arasına girmeyi başardı.

3 Ekim Salı günü 2. sezonu ile ekranlara gelen Aile dizisi kadrosuna dahil olan oyuncu dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Selin Şekerci diziye Serap karakteriyle dahil oldu. Selin Şekerci'nin canlandıracağı Serap karakteri dizide bir boşanma avukatını canlandırıyor.

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Her Salı günü yeni bölümüyle izleyicinin karşısına çıkan Aile dizisi son olarak 14. bölümü ile ekranlara geldi.

Selin Şekerci'nin dizinin kadrosuna dahil olması hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Selin Şekerci hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Selin Şekerci? İşte merak edilen hayatı ve rol aldığı diziler..

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Selin Şekerci kimdir?

1 Haziran 1989 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Selin Şekerci'nin babası Arap, annesi ise Azerbaycan asıllıdır.

Selin Şekerci ilkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okudu. Küçük yaşlarda oyunculuğa başlayan Selin Şekerci, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda birçok tiyatro oyununda rol aldı.

Oyunculuk kariyerine 2007 yılında Kavak Yelleri isimli dizide rol alarak başlayan Selin Şekerci dizide Feyza karakterini canlandırdı.

Selin Şekerci daha sonra İstanbul'a gelerek birçok dizi, film ve reklamlarda rol almıştır.

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Selin Şekerci'nin rol aldığı diziler

2007 - Kavak Yelleri

2009-2010 - Melekler Korusun

2011 - Leyla ile Mecnun

2011 - İzmir Çetesi

2012/2014 - Benim İçin Üzülme

2014 - Yalan Dünya

2014/2015 - Kaçak Gelinler

2015-2016 Acı Aşk

2016 - Rengarenk

2016 - Kaçın Kurası

2017 - Çoban Yıldızı

2017 - Siyah Beyaz Aşk

2018/2019 - Kızım

2020 - Çatı Katı Aşk

2023 - Kraliçe

2023 - Aile