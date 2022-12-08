Aile dizisi konusu nedir, uyarlama mı? Aile dizisi oyuncuları kimler, belli oldu mu?

Aile dizisi konusu nedir, uyarlama mı? Aile dizisi oyuncuları kimler, belli oldu mu?

Show Tv'de ekrana gelecek olan Aile dizisi için hazırlıklar sürerken dizinin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Peki Aile dizisi konusu nedir, uyarlama mı? İşte Aile dizisi oyuncuları...

Show TV ekranlarında izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan Aile dizisi ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Özge Özpirinçci geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ’la “Aile” dizisinde oynayacağını açıklamıştı. Kadronun son hali net olarak bilinmese de dizinin konusu araştırılmaya başlandı. Peki Aile dizisi ne zaman başlıyor? Aile oyuncuları kimler?

Aile dizisi ne zaman başlıyor?

İlgiyle takip edilen aile dizisinin ne zaman başlayacağı hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak konu hakkında güncel bir açıklama geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

Aile dizisi konusu nedir, uyarlama mı?

The Sopranos dizisinden uyarlanacak olan 'Aile' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ; Volta isimli bir gece kulübünü işletmekte olan Aslan karakterini canlandıracak. Yine edinilen bilgiye göre kadın karakter ise Aslan'ın ailesini tedavi etmeye çalışmakta olan psikolog Devin rolüne hayat verecek.

Aile dizisi oyuncuları kimler?

Dizinin kadrosunda yer alacağı söylenen oyuncular arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Canan Ergüder, Yurdaer Okur gibi oyuncular bulunuyor.