Aile dizisinin Aslan'ı bu tarife bayılıyor! Vardabit nedir, nasıl yapılır? Aile dizisiyle birlikte ünlenen 'Vardabit' yemeği dizide Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Aslan karakterinin favorisi. Peki, Adana'nın yöresel yemeği olan Vardabit nedir, nasıl yapılır? İşte Vardabit tarifi...

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Devin ve Aslan karakteriyle izleyicileri mest ettiği dizi Aile, salı akşamları yayınlanıyor.

Sarıkaya ve Tatlıtuğ'un yakaladığı uyum her bölümüyle gündem olurken, diziye dair detaylar da dikkat çekiyor.

Aile dizisi 1.bölümde Aslan Soykan'ın sevdiği yemek, izleyicilerin merak konusu oldu.

Evin annesi otoriter Hülya Soykan'ın, gözünden sakındığı ve büyük hayranı olduğu oğlu Aslan'ın en sevdiği yemeği yaptığı sahnesi, yemek severler tarafından oldukça ilgi çekti.

Vardabit yemeği, arama motorlarında araştırma konusu haline geldi.

Adana'ya ait yöresel bir yemek olan Vardabit nedir ve nasıl yapılır araştırılıyor.

İşte tarifi ve malzemeler...

Vardabit nedir?

Vardabit, Adana'da tahinli ve fasülyeli mezelerinden biridir. Vardabit mezesinin içinde pide, haşlanmış fasülye ve tahin vardır. "Vardabit paçası", "Bardavit", "Bardaviç paçası" olarak da bilinir.

Vardabit nasıl yapılır?

2 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı tahin

1 adet bayat ekmek (tercihen pide)

2- 3 diş sarımsak

1 adet limon suyu

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

Üstüne dökmek için:

125 gram tereyağı (8 yemek kaşığı)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Kırmızı toz biber

Vardabit tarifi

1. 2 su bardağı kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatın.

2. Ertesi gün fasulyeler yumuşayıncaya kadar tencerede pişirin. (ya da konserve kullanabilirsiniz)

3. Tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak ve tuzu bir kaba alıp çırpın.

4. Haşlanan fasulyelerin suyunu süzdükten sonra karışıma ekleyin.

5. Ekmeği küçük küçük doğrayın, yağsız tavada kızartın.

6. Servis tabağına küçük kızarttığımız ekmekleri yayın.

7. Üzerine tahinli fasulyeleri ekleyin.

8. Sos için tereyağı ve sıvı yağı kızdırın ve toz biberi ekleyin.

9. Fasulyelerin üzerine gezdirin.