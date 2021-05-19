Aile Hükümeti filmi nerede çekildi? Aile Hükümeti filmi konusu ve oyuncuları..

Aile Hükümeti filmi nerede çekildi? Aile Hükümeti filmi konusu ve oyuncuları..

2020 yılı yapımı Aile Hükümeti filmi, bu akşam FOX TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. Peki Aile Hükümeti filmi nerede çekildi, konusu nedir? İşte Aile Hükümeti filmi konusu ve oyuncuları..

Aile Hükümeti filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 20.00'de FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Yapımcılığını Mehmet Yıldırım'ın, yönetmenliğini ise Burak Demirdelen'in üstlendiği komedi türündeki film, Elaldı köyüne atanan Salih öğretmenin başına gelen olayları konu ediniyor.

İzleyiciler, Aile Hükümeti filmi nerede çekildi? Aile Hükümeti filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? sorularına yanıt arıyor.

Peki, Aile Hükümeti filmi nerede çekildi? Aile Hükümeti konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Aile Hükümeti hakkında bilgiler...

AİLE HÜKÜMETİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2020 yılı yapımı komedi türündeki Aile Hükümeti filminin çekimleri, Çanakkale Assos'ta yapılmıştır.





AİLE HÜKÜMETİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Salih, Elaldı köyüne atanan genç bir öğretmendir. Köydeki yeni hayatına alışmaya çalışan Salih, köyün güzeller güzeli kızı Zeynep’e aşık olur. Akraba evliliklerinin sık görüldüğü köyde, Zeynep'in de evlendirilimesinden çok korkmaktadır.

Bu soruna bir çözüm bulmaya çalışan Salih, Aile Bakanlığı'na dilekçe yazar. Salih'in yazdığı dilekçeler sonrası harekete geçen bakanlık, köydeki aile hayatının düzene sokulabilmesi, yaşanan sorunların çözülebilmesi için bir proje hazırlar.

Projeye göre, herkes resmi nikah kıyacak ve akrabası ile evlenmeyenler, oturdukları evlerin ve işledikleri tarlaların tapularını almaya hak kazanacak. Bunun ardından evlenmeleri uygun olanları listelemeye başlayan Salih, beklemediği bir sonuç ile karşılaşır. Listeye göre insanlar sevdiklerinden ayrı düşüp başkalarıyla eşleşince işler karışık bir hal alır.





AİLE HÜKÜMETİ FİLMİ OYUNCULARI

