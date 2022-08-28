Ailecek dolandırıldı! Gelin adayı Hanife hangi TV programına çıkacak?

Fenomen gelin adayı olarak tanınan Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından dolandırıldığını açıkladı. İşte, o açıklama...

Bir dönem gündüz kuşağında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran izdivaç programlarında yaşanan olaylar, magazin manşetlerini süslüyordu.

Zuhal Topal, Esra Erol, Seda Sayan, Songül Karlı gibi ünlü isimlerin sunumuyla ekranlara gelen bu programlara, birçok gelin ve damat adayı katıldı.

Programdan sonra ünü katlanarak artan gelin adaylarından biri de Hanife Gürdal oldu.

İlk olarak Esra Erol'un ardından Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programlarında boy gösteren Hanife Gürdal, tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sivri diliyle ekranların aranan yüzü olan gelin adayı Hanife, programdan sonra tesettürünü çıkarma kararı aldı.

Bu kararı nedeniyle bazı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Hanife Gürdal, 2019 yılında Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturdu.

Güldal, zaman içerisinde sosyla medya hesabından yaptığı açıklamalarla da adından söz ettirmeye başladı.

Gürdal, son olarak Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı açıklamayla gündem oldu.

Güldal, paylaşımında dolandırıldığını açıkladı.

Hanife Gürdal, bununla da kalmadı yeni sezona başlayacak olan gündüz kuşağı programlarından birine katılmaya karar verdi.

Dolandırıldığını söyledi

Hanife paylaşımında "Bir TV programına katılacağım. Bizi ailecek dolandıran dolandırıcı ailesinden bahsetmeye onları tüm Türkiye'ye rezil etmeye gidiyorum.

Bizden haksız kazanç olarak elde ettiğiniz paralarla 35 bin liralık telefonlar alıp üstü açık son model arabalar kiralayıp gezemeyeceksiniz ve artık kimseyi dolandıramayacaksınız" dedi.