Ailecek Şaşkınız oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne? Ailecek Şaşkınız filmi nerede çekildi? Bugün akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Ailecek Şaşkınız filmi için aramalar hız kazandı. İşte Ailecek Şaşkınız filmi hakkında merak ettikleriniz..

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Senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı Ailecek Şaşkınız filmi 2 Mart 2018 yılında vizyona girmiştir.

Ailecek Şaşkınız filmi başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy'un yer aldığı bir komedi filmidir.

Kanal D'nin bugün yeniden ekrana getireceği Ailecek Şaşkınız filmi hakkında aramalar hız kazandı.

Ailecek Şaşkınız nerede çekildi?

Selçuk Aydemir'in hem senarist hem yönetmen olduğu Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy'un başrol olarak yer aldığı Ailecek Şaşkınız filmi Bursa'da çekilmiştir.

Ailecek Şaşkınız konusu nedir?

Babasının şirketinin başına geçerek CEO'luk yapmaya başlayan Ferhat şımarık bir insandır. Çocuksu tavırlarıyla dikkat çeken Ferhat'ın yardımcısı çocukluk arkadaşı ve şirketin finans müdürü olan Gökhan'dır.

Ferhat ve Gökhan şirket çalışanlarına pek de iyi davranmamaktadır. Bu ikili şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle yakın dostluk kurarlar.

Restoran sahibinin kızı Elif'e aşık olan Ferhat, gönlünü fena kaptırır. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat'ı bir hayli zorlayacaktır.

Ailecek Şaşkınız oyuncu kadrosu

Ailecek Şaşkınız filminde birçok oyuncu rol almıştır. İşte Ailecek Şaşkınız filminin oyuncu kadrosu;

Ahmet Kural (Ferhat)

Murat Cemcir (Gökhan)

Saadet Işıl Aksoy (Elif)

Cengiz Bozkurt (Muzaffer)

Günay Karacaoğlu (Serap)

Çağlar Ertuğrul

Bihter Dinçel (Betül)

Güven Murat Akpınar (Emre)

Mustafa Alabora (Zeki)

Ayda Aksel (Gamze)

Serhat Özcan (Polis Hikmet)

Osman Kaba (Polis Osman)

Okan Has (Polis Okan)

Umut Avcı (Polis Umut)

Nebil Sayın (Ömer)

Cemil Şahin (Hırsız)

Yılmaz Gruda (Rıza)

Hakan Akın (Kaymakam)