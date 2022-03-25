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- Aileler Yarışıyor programında yarışmacıları zorlayan soru
Aileler Yarışıyor programında yarışmacıları zorlayan soru
- Haber Merkezi
- 25.03.2022 - 14:15
- Güncelleme : 25.03.2022 - 15:02
Mankenlik kariyerini bitirdikten sonra TV sunuculuğu yapan Asuman Krause, 360 TV'de Aileler Yarışıyor yarışmasını sunuyor.
Yarışmanın 193'üncü bölümünde ise sorulan sorulardan biri, yarışmacıları bir hayli zorladı.
Format gereği yarışmacılara bir kelimenin son hecesi verilerek, o hece ile biten en polüler kelimelerin söylenmesi isteniyor.
-RAK HECESİ İLE BİTEN 5 POPÜLER KELİME SORULDU
İki ailenin karşı karşıya geldiği yarışmanın etaplarından birinde, '-rak' hecesi ile biten ve 100 kişiye sorulduğunda alınan cevaplar arasından en popüler 5 kelimenin bulunması istendi.
Soru karşısında ilk anlarda kısa bir şaşkınlığın ardından yarışmacılar doğru kelimeleri bulmakta hayli zorluk yaşadı.
EN POPÜLER 5 KELİME
Zorlanan yarışmacılar etabın sonunda doğru cevap olan, sırasıyla en polüper; bayrak, yaprak, toprak, tarak ve çırak kelimelerine ulaştı.
Aileler Yarışıyor programında yarışmacıları zorlayan soru VİDEO