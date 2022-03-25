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    Aileler Yarışıyor programında yarışmacıları zorlayan soru

    Asuman Krause'nin sunduğu Aileler Yarışıyor yarışmasında yarışmacılara sorulan '-rak' ile biten kelime sorusu ilginç anlar yaşanmasına neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 14:15
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 15:02
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    Aileler Yarışıyor programında yarışmacıları zorlayan soru

    Mankenlik kariyerini bitirdikten sonra TV sunuculuğu yapan Asuman Krause, 360 TV'de Aileler Yarışıyor yarışmasını sunuyor.

    Yarışmanın 193'üncü bölümünde ise sorulan sorulardan biri, yarışmacıları bir hayli zorladı.

    Format gereği yarışmacılara bir kelimenin son hecesi verilerek, o hece ile biten en polüler kelimelerin söylenmesi isteniyor.

    -RAK HECESİ İLE BİTEN 5 POPÜLER KELİME SORULDU

    İki ailenin karşı karşıya geldiği yarışmanın etaplarından birinde, '-rak' hecesi ile biten ve 100 kişiye sorulduğunda alınan cevaplar arasından en popüler 5 kelimenin bulunması istendi.

    Soru karşısında ilk anlarda kısa bir şaşkınlığın ardından yarışmacılar doğru kelimeleri bulmakta hayli zorluk yaşadı.

    EN POPÜLER 5 KELİME

    Zorlanan yarışmacılar etabın sonunda doğru cevap olan, sırasıyla en polüper; bayrak, yaprak, toprak, tarak ve çırak kelimelerine ulaştı.

    Aileler Yarışıyor programında yarışmacıları zorlayan soru VİDEO

    Aileler Yarışıyor programında yarışmacıları zorlayan soru #1

    Aileler Yarışıyor programında yarışmacıları zorlayan soru #2

    Aileler Yarışıyor programında yarışmacıları zorlayan soru #3


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