MASTERCHEF'TE BÜYÜK ÖDÜL! MasterChef Türkiye 102. bölüm fragmanı yayınlandı!

MasterChef Türkiye'nin 102. bölümü bu akşam ekranlara gelecek.Yeni bölümde oynanacak ödül oyunu büyük heyecana sahne olacak.İşte yeni bölüm tanıtımı..

TV8'in izlenme rekorları kıran yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor.Programın yeni bölümü büyük heyecanla beklenirken 102. bölümde oynanacak ödül oyunu büyük heyecana sahne olacak.

Mavi takım ve kırmızı takım yeni bölümde aileleri ile yemek yiyebilmek için mücadele edecek.Merakla beklenen 102. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yarışmayı yakından takip edenler yeni bölüm tanıtımı için sabırsızlanıyordu.İşte MasterChef Türkiye'nin 102. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanan keyifli anlar..

MasterChef Türkiye 102. bölüm fragmanı VİDEO