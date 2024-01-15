Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik bakın nereliymiş! İşte Yüsra Geyik'in memleketi.. Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'in memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte başarılı oyuncunun memleketi..

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Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle büyük üne kavuşan oyuncu Yüsra Geyik adından bahsettiriyor.

Şimdilerde Show TV'nin sevilen dizisi Aile'de Yağmur karakterine hayat veren Yüsra Geyik performansıyla dikkat çekiyor.

Yüsra Geyik, hem oyunculuğu hem de sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile büyük beğeni topluyor.

İlk olarak 'Hayat Bilgisi' ile kameralar karşısına geçen Yüsra Geyik 'Arka Sokaklar' ile popülerliği yakalamıştır. Yüsra Geyik'in yer aldığı projeler arasında "Bir Küçük Gün Işığı", "Aile" ve "Camdaki Kız" bulunuyor.

Ünlü oyuncu hakkında merak edilenler internette araştırılıyor. 33 yaşındaki Yüsra Geyik'in memleketi merak uyandırdı.

İşte Yüsra Geyik'in memleketi..

Yüsra Geyik 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi.

33 yaşındaki Yüsra Geyik, Instagram hesabından paylaştığı birbirinden iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor.