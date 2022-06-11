Ailesinin 12 milyon liralık servetini kripto parada kaybetti: Haklarını helal etsinler

Ankara'da yaşayan Ali Uğur Durkan isimli şahıs, ailesine ait 12 milyon liralık serveti kripto paraya yatırdı. Parayı batıran Durkun yaptıklarından pişman olduğunu söyleyerek ailesini terk etti.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine izleyenleri ekranlara kilitleyen bir olay ele alındı.

Oğullarından 23 Mayıs'tan beri haber alamayan Durkun çifti ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu.

12 milyon lira kripto parada batırdı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan Ali Uğur Durkun, ailesinin bir evini ve 27 otomobilden oluşan araç filosunu satarak kripto paraya yatırdı.

Ailesinin 12 milyon liralık servetini kripto parada batıran Ali Uğur Durkun, ailesi ile iletişimini kesip ortadan kayboldu.

Ailesinin 12 milyon liralık servetini kripto parada kaybetti VİDEO

2 milyonluk evi 900 bine sattı

Oğulları Ali Uğur'un bu işte tek olmadığını, kuzeni Furkan'dan şüphelendiklerini ifade eden aile, Uğur'un 2 milyon lira değerindeki evi 900 bin liraya sattığını, bir senelik kiralarını ve evin kalan borcunu ödeyip gittiğini anlattı.

Baba Ali Durkun, "Sana ait olanı nasıl satabiliyor?" sorusuna, "Noter işlerini beceremediğim için oğluma genel vekaletname verdim" sözleriyle cevap verdi.

Canlı yayına bağlandı: Ne yaptığımın farkındayım

Toplamda ailesinin 12 milyon liralık varlığını yok eden Uğur Durkun, ailesinin çağrısına kulak verip canlı yayına bağlandı.

Uğur Durkun, "27 araç değil 14 araç sattım. Öyle gerektiği için gittim. Ne yaptığımın farkındayım. Haklarını helal etsinler" diyerek telefonu kapattı.