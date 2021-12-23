Ajda Pekkan'dan hayranlarına büyük sürpriz! Bomba bir dizi projesi geliyor

Geçtiğimiz ay yeni albümünü piyasaya sürerek sevenlerini mutlu eden Süperstar Ajda Pekkan'dan hayranlarını sevindirecek bomba bir haber daha geldi. Pekkan, dijital dizi modasına uyma kararı aldı.

Süperstar Ajda Pekkan, ilerleyen yaşına rağmen trendleri ve genç kuşağın beklentilerini yakalamak için çaba gösteriyor.

Fiziği ve enerjisiyle genç kızlara adeta taş çıkaran Pekkan, durdurak bilmeden üretmeye devam ediyor.

Son olarak 'Ajda' albümünün çıkış şarkısı ''Bi Tık'' için çektiği iddialı kliple gündeme gelen usta yorumcu, yine iddialı bir projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

KENDİ HAYATINI ANLATACAK

Birbirinden iddialı projelere imza atmaya devam eden Ajda Pekkan, bu kez bambaşka bir projeyle karşımıza çıkacak.

Birsen Altuntaş'ın kulis bilgisine göre; Pekkan, dijital dizi modasına uyma kararı aldı. Ünlü sanatçı, hayatını konu alan dijital bir dizi projesi için kolları sıvadı.

Pekkan'ın yapımcısının ise yol arkadaşı ve can dostu Samsun Demir'in olduğu öğrenildi.